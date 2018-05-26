Болгарія прийме на оздоровлення українських військових, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко завявив, що з початку червня група українських військових пройде курс оздоровлення у госпіталі Військово-медичної академії Болгарії.

Про це він повідомляє у Twitter.

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Надзвичайно цінуємо допомогу Болгарії, яка протягом останніх трьох років прийняла на оздоровлення 75 українських військовослужбовців. А вже 9 червня болгарські лікарі прийматимуть чергову групу українських військових у госпіталі Військово-медичної академії Болгарії,

– пише Порошенко,

Надзвичайно цінуємо допомогу Болгарії, яка протягом останніх трьох років прийняла на оздоровлення 75 українських військовослужбовців.



А вже 9 червня болгарські лікарі прийматимуть чергову групу українських військових у госпіталі Військово-медичної академії Болгарії. — Петро Порошенко (@poroshenko) May 26, 2018

Нагадаємо, Петро Порошенко провів зустріч з президентом Азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR Ровнагом Абдуллаєвим.



Прес-служба Порошенка повідомляє, що сторони обговорили "турецькі проекти" компанії, залученість в них України та перспективи подальшого розвитку нафтопереробного комплексу Української держави.