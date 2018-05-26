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Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
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Де і чому президент Порошенко може постати перед судом: резонансна справа

Право на правду 113 Читати новину українською

Резонансний матеріал британської BBC: президент Порошенко та його оточення заплатили близько півмільйона доларів за зустріч із американським президентом Трампом 2017 року. Різні джерела журналістів називають різні суми, які начебто було заплачено за цю зустріч: від чотирьохсот до шестисот тисяч доларів.

Такі гроші українському президенту начебто довелося викласти задля того, щоб мати повноцінну зустріч з господарем Білого дому, оскільки українське посольство в США, ніяк не могло про таку зустріч домовитись.

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Адміністрація президента Порошенка все спростувала, назвавши матеріал британських журналістів брехнею і фейком, і навіть пригрозила судом. Втім, в такій ситуації в справу вступає репутація, а вона, як-то кажуть, з роками поступово цементується.

Чи могли журналісти авторитетного британського медіа помилитися, опублікувавши неперевірену інформацію? Така ймовірність, звісно, є, хоча і не велика. Чи могло оточення президента Порошенка заплатити гроші за вирішення своїх питань? Така ймовірність є, при чому, знаючи репутацію і президента і його ближнього кола – ймовірність досить висока.

Відтак, якщо український президент і справді передав гроші адвокату Трампа, то особисто мене хвилює наступне питання: а звідки ці гроші? Бо якщо це гроші бюджетні, тобто наші з вами, то ми щось не бачили прозорої процедури витрачання цих грошей.

Зокрема, де інформація про тендер на закупівлю послуг із лоббіювання інтересів українського президента в США? Такого тендеру не було. Відтак, якщо бюджетні гроші витрачені з порушенням законодавства про закупівлі – це корупція і кримінальний злочин.

Якщо ж президент на купівлю зустрічі з Трампом виділив власні гроші – то чому ця витрата не вказана в його електронній декларації? Тоді це теж, корупція і враховуючи розмір суми – кримінальний злочин. Якщо ж не перший і не другий варіант, а за українського президента ці гроші заплатив хтось інший – і це корупція і кримінальний злочин, оскільки йдеться про підкуп українського посадовця. 

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Тому, як не крути, якщо наведена британськими журналістами інформація правдива, українському президенту в жодному разі не уникнути ролі підозрюваного в кримінальному провадженні. Ну, не сьогодні, зрозуміло, а одразу після завершення повноважень, коли він втратить імунітет і стане звичайним українським громадянином.

Втім, ще одним кримінальним провадженням більше, одним менше – навряд чи настільки важливо для президента. Адже, існує ще цілих чотири кримінальні справи, де цілком може сплисти ім’я Петра Порошенка в якості підозрюваного.

Нагадаю, раніше Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження по так званій справі "Роттердам+". Історія відома, детективи підозрюють, що колишній менеджер корпорації "Рошен" і керівник Національної комісії з регулювання ринку комунальних послуг Дмитро Вовк міг штучно підняти тарифи на електроенергію, чим дати можливість заробити і олігарху Ахметову, і фінансистам Порошенка, які перед цим потужно вклались грошима в облігації ахметівського холдингу "ДТЕК". І тут, очевидно, не могло обійтися без згоди і відома людини, яка стояла над цією історією, а саме – президента Порошенка.

Дмитро Вовк
Дмитро Вовк

Друге кримінальне провадження, яке розслідується НАБУ – це закупівля газу у сумнівних фірм державним підприємством Одеський припортовий завод. В цьому провадженні вже з’явилося ім’я наближеного до президента народного депутата від БПП Олександра Грановського. Але, навіть його впливу навряд чи вистачило б, щоб керувати закупівлями цього велетенського державного підприємства без відома глави держави. Тому, і в цьому випадку Петро Порошенко теж може бути пов’язаний зі справою припортового заводу.

Третє кримінальне провадження НАБУ – це відома справа Романа Насірова, якого звинувачують в тому, що він дозволив депутату-втікачу Онищенку не платити ренту з видобутку з газу на 2 мільярди гривень. Але Онищенко вже заявив, що сам Насіров не вирішував такі масштабні питання і діяв за вказівкою Президента України.

Ну і нарешті, остання в чинному переліку, але, можливо, не остання в цілому – справа про підкуп народних депутатів, яку раніше порушило Антикорупційне бюро. І по якій з’являється все більше подробиць. Там теж кінцевим обвинуваченим може стати чинний президент, тому що начебто саме за його вказівками, голосування у Верховній Раді могло купуватися за великі гроші.

Роман Насіров
Роман Насіров

Тож тепер зрозуміло, чому президент та його політична сила у відповідь на вимогу створити незалежний Антикорупційний суд розповідають про втручання в державний суверенітет. Адже не вони підбиратимуть там суддів. І за умови створення справді незалежного Антикорупційного суду і глава держави і його друзі можуть стати першими серйозними клієнтами цієї установи.

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Втім, як ми тепер бачимо, після скандалу із можливою купівлею зустрічі з Трампом, навіть якщо в Україні і не створять нормальний Антикорупційний суд, наші можновладці можуть отримати статус підозрюваних і у федеральному суді США. Бодай, в американської юстиції досвід таких покарань є, згадати хоча б справу Лазаренка. Втім, нам би хотілося не виносити сміття з хати, і з українськими корупціонерами розбиратися тут. 

Автор: Дмитрий Гнап
Теги: Новости Украины Петр Порошенко Коррупция Новости США Дональд Трамп Медиа СМИ Президент Украины Видеоблоги Право на правду
Источник: 24 Канал
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