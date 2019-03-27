Болгария решилась на серьезный шаг, чтобы уменьшить газовую зависимость от России

Болгария в следующем месяце начнет разведывательное бурение нефти и газа вблизи Черноморского побережья. За работы возьмется компания Royal Dutch Shell.

Все это делается для того, чтобы уменьшить газовую зависимость от России, сообщает Euractiv.

Читайте также: "Стоп Путину": в Болгарии прошел протест против визита Медведева – фото, видео

Компания объединилась с испанской Repsol и австралийской компанией Woodside Energy после того, как заключила контракт с Болгарией в 2016 году. Он касался глубоководных разведочных работ.

Почему Болгария и Россия конфилктируют из-за газа? В России проинформировали Софию о том, что могут прекратить транзит газа через Болгарию уже в следующем году. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о продлении газопровода "Турецкий поток" на Болгарию, Сербию и Венгрию может быть принято только при получении твердых гарантий того, что Евросоюз не будет препятствовать поставкам газа по этому маршруту.

Отметим, сегодня Болгария почти полностью зависит от поставок российского газа, который транспортируется через украинскую газотранспортную систему. Однако уже после 2020 года София планирует удовлетворять до 30% своих потребностей благодаря азербайджанскому месторождению "Шах-Дениз II" транзитом через территорию Греции.

Что такое "Турецкий поток"? Газопровод заменил другой проект – "Южный поток" мощностью 63 миллиарда кубометров газа в год. Россия отказалась от последнего в 2014 году, потому что из проекта вышла Болгария. Убытки "Газпрома" составили несколько сотен миллионов евро.



Через первую нитку "Турецкого потока" будут поставлять газ в Турцию, через вторую – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. С маршрутом еще не определились, но сейчас рассматривают два варианта: или через Болгарию в Сербию и Венгрию, или через Грецию в Южную Италию.



Сейчас газ в Турцию Россия частично поставляет через "Голубой поток" (16 миллиардов кубометров газа в год). Остальной идет по Трансбалканскому газопроводу через Украину, Румынию и Болгарию. Ранее, от проекта "Турецкий поток" отказался Евросоюз.