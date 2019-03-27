Болгарія наважилась на серйозний крок, щоб позбутись газової залежності від Росії

Болгарія наступного місяця розпочне розвідувальне буріння нафти і газу поблизу чорноморського узбережжя. За роботи візьметься компанія Royal Dutch Shell.

Усе це робиться для того, аби зменшити газову залежність від Росії, повідомляє Euractiv.

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Компанія об'єдналась з іспанською Repsol та австралійською компанією Woodside Energy після того, як уклала контракт з Болгарією у 2016 році. Він стосувався глибоководних розвідувальних робіт.

Чому Болгарія та Росія конфілктують через газ?У Росії поінформували Софію про те, що може припинити транзит газучерез Болгарію вже наступного року. Прем'єр-міністр РФ Дмитрій Медведєв заявив, що рішення про продовження газопроводу "Турецький потік" на Болгарію, Сербію і Угорщину може бути прийняте тільки при отриманні твердих гарантій того, що Євросоюз не буде перешкоджати постачанню газу за цим маршрутом.

Зазначимо, сьогодні Болгарія майже повністю залежить від постачання російського газу, який транспортується через українську газотранспортну систему. Однак вже після 2020 року Софія планує задовільняти до 30% своїх потреб завдяки азербайджанському родовищі"Шах-Деніз ІІ" транзитом через територію Греції.

Що таке "Турецький потік"?Газопровід замінив інший проект – "Південний потік", потужністю 63 мільярда кубометрів газу на рік. Росія відмовилась від останнього у 2014 році, бо з проекту вийшла Болгарія. Збитки "Газпрому" тоді склали кілька сотень мільйонів євро.



Через першу нитку "Турецького потоку" постачатимуть газ до Туреччини, через другу – до країн Південної та Південно-Східної Європи. З маршрутом ще не визначились, але наразі розглядають два варіанти: або через Болгарію до Сербії та Угорщини, або через Грецію до Південної Італії.



Зараз газ до Туреччини Росія частково постачає через "Блакитний потік" (16 мільярдів кубометрів газу на рік). Решта йде по Трансбалканського газопроводу через Україну, Румунію і Болгарію. Раніше, від проекту "Турецький потік" відмовився Євросоюз.