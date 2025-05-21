Где расположен Болховский завод полупроводниковых приборов, как далеко до Украины, – пишет и показывает на карте 24 Канал.

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Где расположен Болховский завод полупроводниковых приборов

Украинские дроны атаковали ковали российское предприятие в городе Болхов. Губернатор Орловской области подтвердил повреждение завода. Оккупанты пожаловались на "массированную атаку БПЛА".

Болховский завод полупроводниковых приборов специализируется на производстве микросхем, полупроводников и компонентов управления, которые российские захватчики используют в:

  • танках Т-72Б3, Т-90М;
  • самоходных гаубицах;
  • ракетах "Искандер" и X-101;
  • системах РЭБ "Красуха" и "Житель";
  • - тактических средствах связи армейского уровня.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко подчеркнул, что несмотря на международные санкции, Болховский завод продолжал импортировать западные технологии через третьи страны и "параллельный импорт". В частности, компоненты из Тайваня, Южной Кореи, Японии и даже США.

Заметим, завод полупроводниковых приборов расположен в городе Болхов Орловской области России, улица Карла Маркса, 17.

Болховский завод полупроводниковых приборов на карте:

Расстояние от Болховского завода полупроводниковых приборов до Киева достигает более 500 километров, более 300 – до Сум, более 380 – до Харькова, почти 400 – до Чернигова.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение

  • В Генштабе подтвердили поражение важного объекта военно-промышленного комплекса агрессора.
  • Отметили, что Болховский завод полупроводниковых приборов – это одно из ведущих российских предприятий в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов.
  • Основными направлениями деятельности этого завода является производство полупроводниковых приборов, микроэлектроники, силовой электроники, диодов и диодных сборок, микросхем для импульсных источников питания, оптоэлектронных коммутаторов, сервоприводов.
  • По данным Генштаба, предприятие поставляет продукцию по меньшей мере 19 предприятий военно-промышленного комплекса России, связанных с производством в частности самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал".
  • Несмотря на санкции, завод ежегодно производит почти 3 миллиона приборов. На нем работают около 700 человек.
  • "Подтверждено достижение района цели 10 единицами БПЛА. Зафиксирован пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется", – заявили в Генштабе.
  • Также подчеркнули, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины.