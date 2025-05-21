Де розташований Болховський завод напівпровідникових приладів, як далеко до України, – пише й показує на карті 24 Канал.

До теми У РНБО розказали про значення Болховського заводу, який уразили вночі

Де розташований Болховський завод напівпровідникових приладів

Українські дрони атакували кували російське підприємство в місті Болхов. Губернатор Орловської області підтвердив пошкодження заводу. Окупанти поскаржилися на "масовану атаку БпЛА".

Болховський завод напівпровідникових приладів спеціалізується на виробництві мікросхем, напівпровідників і компонентів управління, які російські загарбники використовують у:

  • танках Т-72Б3, Т-90М;
  • самохідних гаубицях;
  • ракетах "Іскандер" та X-101;
  • системах РЕБ "Красуха" і "Житель";
  • - тактичних засобах зв'язку армійського рівня.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що попри міжнародні санкції, Болховський завод продовжував імпортувати західні технології через треті країни та "паралельний імпорт". Зокрема, компоненти з Тайваню, Південної Кореї, Японії й навіть США.

Зауважимо, завод напівпровідникових приладів розташований у місті Болхов Орловської області Росії, вулиця Карла Маркса, 17.

Болховський завод напівпровідникових приладів на карті:

Відстань від Болховського заводу напівпровідникових приладів до Києва сягає понад 500 кілометрів, більше ніж 300 – до Сум, понад 380 – до Харкова, майже 400 – до Чернігова.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження

  • У Генштабі підтвердили ураження важливого об'єкта військово-промислового комплексу агресора.
  • Наголосили, що Болховський завод напівпровідникових приладів – це одне з провідних російських підприємств в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів.
  • Основними напрямками діяльності цього заводу є виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів.
  • За даними Генштабу, підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал".
  • Попри санкції, завод щорічно виробляє майже 3 мільйони приладів. На ньому працюють близько 700 осіб.
  • "Підтверджено досягнення району цілі 10 одиницями БпЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об'єкту уточнюється", – заявили в Генштабі.
  • Також наголосили, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, аби підірвати воєнно-економічний потенціал окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України.