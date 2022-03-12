Болит и жжет сейчас, именно сейчас надо помогать, – Зеленский о вступлении в НАТО

Владимир Зеленский прокомментировал вступление Украины в НАТО. В частности президент объяснил, что болит и жжет сейчас, поэтому именно сейчас надо помогать нашей стране.

Соответствующее заявление Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины сделал во время общения с иностранными журналистами 12 марта. В частности на 17 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Зеленский заявил, что Альянсу именно сейчас надо помогать Украине

Президент Украины сказал, что благодарен странам НАТО за поддержку.

Болит сейчас, жжет сейчас и сейчас нужно оказывать помощь,

– заявил президент.

Владимир Зеленский провел аналогию, что искусственное дыхание человеку надо предоставлять сейчас, а не говорить, что дверь открыта. Ведь уж человека может не в живых.

"Так куда эта дверь открыта? На тот свет?"– задал риторический вопрос президент.

Подытожил, что мы хотим пока жить на земле, поэтому и воюем.

Встреча Владимира Зеленского с иностранными СМИ 12 марта – смотрите видео