Больная тема для Эрдогана: Турция проверяет Запад на прочность

Турция чуть не влипла в крупный политический скандал. Реджеп Эрдоган пригрозил выслать послов 10 стран, включая США, Германию и Францию.

Все из-за их совместного заявления с требованием отпустить некоего Османа Кавалу. Он – один из ключевых участников антиправительственных акций 2016 года в Турции.

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Эрдоган тут же назвал это заявление вмешательством во внутренние дела страны и поручил министерству иностранных дел Турции объявить послов персонами нон-грата.

Похоже, что для Эрдогана это действительно больная тема.

Кто такой Осман Кавала

Кавала – известный в Турции бизнесмен, политический активист, а также критик правления Реджепа Эрдогана. Он проводил кампанию за свободу слова и демократию в Турции еще с 2013 года, когда Эрдоган впервые столкнулся с протестами против собственной власти.



Эрдоган пригрозил выслать послов 10 западных стран / Фото Getty Images

Кульминацией стала попытка госпереворота в 2016 году. Напомню, турецкая военная фракция, которая и пыталась захватить власть, тогда с треском провалилась. В результате около 40 тысяч человек, уличенных в попытках свержения власти, были арестованы.

Среди них был и Осман Кавала, который на протяжении последних 4 лет находиться под арестом без приговора суда. Сам же Кавала свою вину отрицает и говорит, что не занимался тогда ничем противозаконным.

В итоге дело Кавалы стало источником напряженности между Турцией и западными союзниками. Запад настаивает на нарушениях прав Кавалы и подрыве верховенства права в Турции.

Сам же Эрдоган называет события 2016 года попыткой собственного свержения. Потому он и считает, что все призывы освободить Кавалу – направлены лично против его правления. Отсюда и такая резкая реакция турецкого президента.

Действия Эрдогана могли оказаться пагубными

Близкий к Эрдогану аналитик поприветствовал стойкую позицию президента, однако посоветовал в дальнейшем быть более осторожным. Это верно, ведь такие радикальные действия Эрдогана могли оказаться крайне пагубными.

Дело в том, что некоторые из этих 10 стран, подписавших заявление, являются крупнейшими экономическими партнерами Турции.

Аналитики считают, что высылка послов могла нанести катастрофический вред всей турецкой экономике.

Вслед за дипломатическими, могли пострадать и торговые отношения Турции с этими странами. Мнение аналитиков подтверждает и курс турецкой лиры, которая рухнула до нового исторического минимума сразу же после заявления Эрдогана о высылке дипломатов.

Помимо этого, под ударом оказался и весь блок НАТО. Ведь под заявлением с требованием освободить Кавалу подписались 7 участников Альянса. Весь этот скандал ложиться на и без того напряженные отношения Турции с другими членами блока.

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Например, Вашингтон продолжает споры с Анкарой по части закупки Турцией российских систем ПВО С-400. При этом сама Турция требует восстановить поставку американских истребителей, которую те заморозили как раз после покупки Турцией российского вооружения.

Не стоит забывать и о Франции, которая постоянно критикует Турцию за то, что та якобы не выполняет взятые на себя обязанности по НАТО. Более того, Франция даже предлагала исключить турков из Альянса.

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Конечно, до такого вряд ли дойдет в ближайшее время, но после скандала с послами Франция получила бы еще один аргумент в пользу исключения Турции.

Почему скандал выгоден Эрдогану

Но похоже, что скандал отменяется. Прямо накануне визита упомянутых послов в турецкий МИД, где их и должны были объявить персонами нон-грата, Эрдоган своё решение отозвал.

Дело в том, что США и другие страны, подписавшие заявление с требованием освободить Османа Кавалу, вдруг заявили, что согласно международным конвенциям, дипломаты не могут вмешиваться во внутренние дела стран пребывания.

Эрдоган поприветствовал заявления западных стран, а потому и передумал высылать дипломатов.

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Казалось бы, вся эта ситуация выглядит максимально бессмысленно. Эрдоган высылать послов отказался, а Запад так и не добился освобождения Кавалы. Но не все так просто. Сам Эрдоган благодаря этой ситуации решил сразу несколько важнейших для себя вопросов.

Для начала, президент лишний раз показал туркам, что пока он находится у власти, Турция под надежной защитой и никто не сможет вмешиваться в ее внутренние дела. Это для него очень выгодно, учитывая надвигающиеся президентские выборы в Турции в 2023 году.

Более того, удалось поднять и международный вес Турции. Страна претендует не просто на какое-то локальное господство в своём регионе, но и на участие в более глобальных мировых процессах.

Чего стоит недавнее турне турецкого президента в Африку. Турция намерена существенно увеличить свои экономические связи и влияние на этом континенте.

О намерениях Эрдогана увеличить вес Турции в мире говорят и его недавние слова о том, что пора бы пересмотреть влияние результатов Второй мировой войны на нынешнюю расстановку сил в мире.

Ну и в довершение, Эрдоган в очередной раз привлек внимание Белого Дома и немного увеличил переговорные позиции Турции. Вскоре пройдет очередная встреча лидеров стран G20. Эрдоган заявил, что хочет лично переговорить с Джо Байденом на полях саммита G20.



Эрдоган хочет лично переговорить с Джо Байденом / Фото Getty Images

Но не стоит и Запад считать проигравшими в этой ситуации. Конечно, освобождения Кавалы им добиться не удалось, но взамен они показали Эрдогану, что Турция все еще остается зависима от партнерства с Западом.

Да, они готовы идти на уступки Эрдогану в некоторых вещах, но если Турция перейдет "красную линию" в отношениях с Западом, то последствия для неё, и в первую очередь ее экономики, могут оказаться разрушительными.