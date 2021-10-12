Больная тема саммита: у Украины лопается терпение касаемо вступления в ЕС

В Киеве 12 октября состоялся саммит "Украина – Европейский Союз". Сразу после переговоров высшее руководство приступило к подписанию 3 соглашений.

Документы дадут финансовую поддержку инновациям и креативным индустриям. Они смогут участвовать в европейских программах с миллиардным финансированием.

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Подписание соглашения об авиабезвизе

На саммите состоялась долгожданная сделка о свободном небе, или, как ее называют, авиабезвизе. Это позволит украинцам покупать дешевле билеты, ведь в частности появятся новые лоукосты и лучший сервиз.

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина отметила, что в Украины не будет внешних и внутренних рейсов, а только европейские.

Это важный сигнал для европейских авиаперевозчиков о том, что Украина наконец стала частью еврорынка. Сигнал о том, что на украинский рынок можно и нужно выходить,

– отметила Стефанишина.

Европа пообещала миллиарды евро

В целом Европа пообещала Украине 6,5 миллиардов евро в рамках программы "Восточное партнерство". По прогнозам, подобное доверие со стороны Европы привлечет и других инвесторов.

Во время встречи ЕС подтвердил, что считает Россию агрессором, а Москву – ответственной стороной конфликта в войне на Донбассе.

В то же время партнеры будут помогать Украине в вопросах безопасности, в частности энергетической. Чуда с "Северным потоком-2" не будет, но дипломаты уверяют, что ищут альтернативу.

Комиссия совместно с украинскими экспертами изучает различные сценарии, как обеспечить достаточное снабжение для Украины. Мы также тесно сотрудничаем с Украиной для того, чтобы увеличить возможности поставки газа от стран-членов ЕС. В частности, учитывая возможность работы по реверсивным потокам газа от Словакии. Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

Вопрос вступления Украины в ЕС на повестке дня

Накануне авторитетные издания написали, что у Владимира Зеленского лопается терпение в вопросе евроинтеграции. Мол, президент хочет услышать конкретные шаги, как Украине получить членство в ЕС. Глава Украины не отрицал обсуждение болезненной темы.

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"Мне кажется, что обществу Украины, а также мне как части этого общества, не хватает понимания, что мы (Украина и Европа – 24 канал) идем одним путем. Однако, где тот финиш и есть ли он?" – отметил Зеленский.



Владимир Зеленский на саммите Украина и ЕС / Фото пресс-служба Офиса президента

Европа советует работать над реформами

Ответ Евросоюза традиционен: нужно работать над реформами. ЕС ориентируется на то, как Украина выполняет "домашнее задание". Стране есть над чем работать: реформы СБУ, судей и корпоративного управления.

Последние месяцы мы видим ускорение, которое позволяет больше связать Украину с членами ЕС. Это можно увидеть по действиям относительно различных сделок и пресс-конференциям,

– сообщила председатель Евросовета Шарль Мишель.

Блокировка конкурса на голову САП тревожит Европу

Европу интересует борьба с коррупцией. Поэтому блокирование конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры может только замедлить возможности вступления Украины в ЕС.

Это очень плохо влияет. Представители ЕС знают гораздо больше деталей процессов, чем украинские СМИ или граждане. ЕС вместе с коллегами из США предоставляет непосредственную поддержку созданию "архитектуры" антикоррупционных органов. Давид Стулик Международный аналитик

В Украины после саммита появилось новое "домашнее задание". Президент анонсировал, что в 2022 году на саммите планируют подписать соглашение по промышленному безвизу. Для этого стране нужно подготовиться.