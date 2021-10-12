Документи дадуть фінансову підтримку інноваціям і креативним індустріям. Вони зможуть долучатися до європейських програм із мільярдним фінансуванням.

До теми У Києві відбувся саміт "Україна – ЄС": які результати

Підписання угоди про авіабезвіз

На саміті відбулась довгоочікувана угода про вільне небо, або, як її називають, авіабезвіз. Це дозволить українцям купувати дешевші квитки, адже зокрема з'являться нові лоукости й кращий сервіз.

Віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина зауважила, що в України не буде зовнішніх і внутрішніх рейсів, а лише європейські.

Це важливий сигнал для європейських авіаперевізників про те, що Україна нарешті стала частиною євроринку. Сигнал про те, що на український ринок можна і потрібно виходити,

– відзначила Стефанішина.

Європа пообіцяла мільярди євро

Загалом Європа пообіцяла Україні 6,5 мільярдів євро у межах програми "Східне партнерство". За прогнозами, подібна довіра зі сторони Європи залучить й інших інвесторів.

Зверніть увагу! Під час зустрічі ЄС підтвердив, що вважає Росію агресоркою, а Москва відповідальна сторона конфлікту у війні на Донбасі.

Водночас партнери допомагатимуть Україні в питаннях безпеки, зокрема енергетичної. Дива з "Північним потоком-2" не буде, але дипломати запевняють, що шукають альтернативу.

Комісія спільно з українськими експертами вивчає різні сценарії, як забезпечити достатнє постачання для України. Ми також тісно співпрацюємо з Україною для того, щоб збільшити спроможності постачання газу від країн-членкинь ЄС. Зокрема, враховуючи можливість роботи щодо реверсійних потоків газу від Словаччини. Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

Питання вступу України до ЄС у порядку денному

Напередодні авторитетні видання написали, що Володимиру Зеленському вривається терпець у питанні євроінтеграції. Мовляв, президент хоче почути конкретні кроки, як Україні отримати членство в ЄС. Очільник України не заперечив обговорення болісної теми.

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"Мені здається, що суспільству України, а також мені як частині цього суспільства, не вистачає розуміння, що ми (Україна та Європа – 24 канал) йдемо одним шляхом. Проте де той фініш і чи є він?" – наголосив Зеленський.



Володимир Зеленський на саміті України та ЄС / Фото пресслужба Офісу президента

Європа радить працювати над реформами

Відповідь Євросоюзу традиційна: потрібно працювати над реформами. ЄС орієнтується на те, як Україна виконує "домашнє завдання". Країні є над чим працювати: реформи СБУ, суддів та корпоративного управління.

Останні місяці ми бачимо прискорення, яке дозволяє більше пов'язати України з членами ЄС. Це можна побачити за діями стосовно різних угод і пресконференцій,

– повідомила голова Євроради Шарль Мішель.

Блокування конкурсу на голову САП тривожить Європу

Європу цікавить боротьба з корупцією. Тож блокування конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може лише сповільнити можливості вступу України до ЄС.

Це дуже погано впливає. Представники ЄС знають набагато більше деталей процесів, аніж українські ЗМІ чи громадяни. ЄС разом із колегами зі США надає безпосередню підтримку створенню "архітектури" антикорупційних органів. Давід Стулік Міжнародний аналітик

В України після саміту з'явилося нове "домашнє завдання". Президент анонсував, що 2022 року на саміті планують підписати угоду щодо промислового безвізу. Для цього країні потрібно підготуватися.