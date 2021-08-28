Тимофея не могли перевезти в другую больницу

Реанимационная бригада, приехавшая из Херсона, отказалась транспортировать 12-летнего мальчика в областную больницу. Все потому, что он был в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказала заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.

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К чиновнице обратилась мама мальчика с просьбой о помощи. Она хотела, чтобы сына отвезли в больницу в Запорожье, где они и проживали.

Реанимация нашей области не смогла поехать в другую область и забрать Тимофея. Это незаконно – они могут работать только в пределах нашей области,

– пояснила Некрасова.

Из-за плохой дороги для перевозки, Тимофею нужен был специальный реанимобиль повышенного комфорта. Такой был только в частной больнице в Днепре. Его вызов стоил 60 тысяч гривен. Деньги, всего за час, помогли собрать неравнодушные люди.

Выжить мальчику все-таки не удалось. Он умер 26 августа после длительных реанимационных мероприятий.

Что известно о трагедии на Херсонщине

21 августа в спортивном лагере "Гренада" в селе Стрелковое 12-летнему мальчику стало плохо – он впал в кому.

По словам директора Департамента здоровья Херсонской ОГА Виктора Короленко, у Тимофея приступы случались и раньше. Перед лагерем он несколько дней провел в больнице, а впоследствии ребенка выписали для дальнейшего обследования.

Результат КТ показал двусторонний отек мозга. Однако причины смерти Тимофея пока не называют.

Полный текст публикации Златы Некрасовой в фейсбуке

Наверное я должна написать этот пост, чтобы люди понимали – что, как, почему.

В воскресенье вечером со мной связалась женщина, с просьбой помочь ребёнку, который в тот момент находился в другой области, в пределах которой мы уже не имеем влияния. Через 5 минут я уже разговаривала с мамой Тимофея.

Она плакала и говорила, что ребёнка нужно транспортировать в Запорожье.

В больнице Геническа нет даже оборудования, чтобы понять, что происходит с ребёнком, а реанимационная бригада, которая приехала из Херсона, отказалась транспортировать в областную больницу Херсонской области (обосновывая это тем, что ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии, и он не транспортабельный).

Мама настаивала на транспортировке, она плакала и просила меня помочь в этом.

Реанимобиль нашей области не мог поехать в другую область и забрать Тимофея (это незаконно, они могут работать только в пределах нашей области).

Мало того, дистанция очень длинная, дорога плохая, нам нужен был не просто реанимобиль, а тот который есть только в городе Днепр (в частной клинике), реанимобиль максимального комфорта без содроганий на дорогах, цена его была космическая – 60тыс грн, но мы понимали, что от этого зависело всё, это был последний шанс, который мы использовали.

Я сказала маме, оставшуюся сумму, которой не хватит, я добавлю, чтобы они выезжали, но люди откликнулись и уже через час сумма была собрана.

В детской областной мы с врачами уже ожидали Тимофея.

Дальше все подробности Вы знаете…

Мы сделали всё для его спасения, всё…

Мама хваталась за каждую ниточку…

Мы все верили…

До последнего верили…

Но по фото визитке фирмы, которая занималась транспортировкой, можете узнать все подробности отличия этих скорых и стоимость.

Как язык поворачивается у тех, кто пишет, что мама на этом заработала!!!

Нет слов….