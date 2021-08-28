Тимофія не могли перевезти в іншу лікарню

Реанімаційна бригада, яка приїхала з Херсона, відмовилася транспортувати 12-річного хлопчика в обласну лікарню. Все тому, що він був у вкрай важкому стані. Про це розповіла заступниця голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.

До теми Раніше звертався у лікарню: хлопчик, який впав у кому в дитячому таборі, помер

До чиновниці звернулася мама хлопчика з проханням про допомогу. Вона хотіла, аби сина відвезли у лікарню в Запоріжжя, де вони й проживали.

Реанімація нашої області не змогла поїхати в іншу область і забрати Тимофія. Це незаконно – вони можуть працювати тільки в межах нашої області,

– пояснила Некрасова.

Через погану дорогу для перевезення, Тимофію потрібен був спеціальний реанімобіль підвищеного комфорту. Такий був лише у приватній лікарні в Дніпрі. Його виклик коштував 60 тисяч гривень. Гроші, всього за годину, допомогли зібрати небайдужі люди.

Вижити хлопчику таки не вдалося. Він помер 26 серпня після тривалих реанімаційних заходів.

Що відомо про трагедію на Херсонщині

21 серпня у спортивному таборі "Гренада" у селі Стрілкове 12-річному хлопчику стало погано – він впав у кому.

За словами директора департаменту здоров'я Херсонської ОДА Віктора Короленка, у Тимофія напади траплялися і раніше. Перед табором він кілька днів провів у лікарні, а згодом дитину виписали для подальшого обстеження.

Результат КТ показав двосторонній набряк мозку. Однак причини смерті Тимофія наразі не називають.

Повний текст публікації Злати Некрасової у фейсбуці

Мабуть, варто написати цей пост, щоб люди зрозуміли – що, як, чому. У неділю ввечері до мене звернулася жінка з проханням про допомогу дитині, яка перебувала в іншому районі, в межах якого ми вже не маємо впливу. Через 5 хвилин я вже розмовляв з мамою Тимофія.

Плакала і казала, що дитину треба перевезти до Запоріжжя. У лікарні Генічеська навіть немає обладнання, щоб зрозуміти, що відбувається з дитиною, а реанімація, яка приїхала з Херсона, відмовилась транспортувати в обласну лікарню Херсонської області (виправдовуючи це тим, що дитина у вкрай тяжкому стані, а він не транспортабельний).

Мама наполягала на транспорті, вона плакала і просила мене допомогти з цим.

Реанімація нашої області не змогла поїхати в іншу область і забрати Тимофія (це незаконно, вони можуть працювати тільки в межах нашої області).

Мало того, відстань дуже довга, дорога погана, потрібен був не просто реанімобіль, а той, що є тільки в місті Дніпрі (в приватній клініці), реанімобіль максимального комфорту без трясці на дорогах. Його ціна була космічна – 60 тисяч гривень, але ми розуміли, що все від цього залежить, це останній шанс, який ми використали.

Сказала мамі залишок суми, яких не вистачає, додам на виїзд, але люди відгукнулися і сума була зібрана за годину. В дитячому обласному відділенні ми з лікарями вже чекали Тимофія.

Далі всі деталі ви знаєте...

Ми зробили все, щоб врятувати його, все...

Мама схопила кожну нитку...

Ми всі вірили...

Вони вірили до останнього...

Але по фотокартці компанії, яка займалась транспортом, можна дізнатися всі деталі різниці між цими автомобілями швидкої допомоги та кошторисом.

Як язик повертається у тих, хто пише, що мама на цьому заробила!!! Немає слів....