Больно видеть свою комнату – Железняк о том, как родные выжили в Мариуполе

Народный депутат от партии "Голос" показал последствия обстрелов его дома в Мариуполе. Также он рассказал, как родным удалось выбраться из города.

Российские оккупанты не прекращают осаду Мариуполя. Более того, они обстреливают город и днем, и ночью. Не обошло это и нардепа Ярослава Железняка.

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Остались стены, у соседей даже их нет

"Мама послала фото нашего дома в Мариуполе. Фото сделаны людьми, которые там скрывались от снарядов. Им повезло, рядом разбито все. Наш дом пострадал только от обломков", – заметил он.



Дом Железняка пострадал от обломков / Фото из фейсбука Железняка



Дом Железняка пострадал от обломков / Фото из фейсбука Железняка

Ярослав Железняк добавил, что от разрыва снарядов рядом выбило все окна. Но он не исключает, что ситуация хуже.

Но это действительно больно видеть свою родную комнату, изрешеченную от снарядов. Но хотя бы остались стены. У соседей даже такого нет,

– добавил нардеп.

Также он показал, как выглядит автомобиль, на котором его сестра с семьей уезжали из Мариуполя. Автомобиль буквально "прошит" пулями. Заднего стекла не было. Поэтому в Бердянск им пришлось поочередно в течение 12 часов закрывать дыру одеялом, чтобы не замерзнуть.



Автомобиль сестры "прошит" вражескими пулями / Фото из фейсбука Железняка



Автомобиль сестры "прошит" вражескими пулями / Фото из фейсбука Железняка

Нардеп отмечает, что его родным повезло. Многие люди застряли в Мариуполе из-за того, что их машины или дотла сгорели, или у людей просто не было топлива.

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