Больно будет беднейшим слоям населения, – Фурса о дефолте в Украине

"Антиколомойский" закон – это одно из первых требований Международного валютного фонда перед Украиной. Если государство не получит программу, то это приблизит его к дефолту.

Люди думают, что дефолт – это когда мы не возвращаем долги буржуям, а оставляем деньги себе. И это великая иллюзия. Об этом в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале рассказал экономист Сергей Фурса.

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"Прежде всего буржуи никуда не деваются, они с нас потом возьмут, но позже, потому что рано или поздно мы вернемся к цивилизации, и там нас будут ждать те же буржуи, которым мы должны деньги", – заявил он.

Дефолт будет болезненным именно для беднейших слоев населения, ибо дефолт это когда мы не привлекаем новые средства, чтобы не отдавать старые долги и чтобы не финансировать дефицит бюджета. Мы печатаем эти средства и в результате имеем бешеную девальвацию. Девальвация приводит к инфляции, а затем разрушается банковская система,

– отметил Фурса.

Он пояснил, что Украине необходимо принять "антиколомойский" закон, который приблизит нас к программе МВФ и отдалит от дефолта.

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Что такое дефолт?

Это неспособность юридического лица или государства полностью или частично выполнить свои долговые обязательства и другие условия договора займа. Этим термином обозначают любые виды отказа от долговых обязательств (т. е. он в определенной степени является синонимом понятия "банкротство"), но, как правило, его используют более узко, имея в виду отказ центрального правительства или муниципальных властей от своих долгов.

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