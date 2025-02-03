Главной целью этой акции было напомнить, как российская пропаганда влияет на решение их власти и вредит как Италии, так и Европе в целом. Как именно проходила акция против дезинформации России в Болонье – читайте в материале 24 Канала.

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Как прошла акция против российской пропаганды в Болонье

Представительница украинской общины в Италии рассказала, что российская пропаганда – это не просто ложь или искажение фактов. Это также и масштабная информационная война, которая имеет целью оправдать агрессию, посеять сомнения в обществе и уменьшить поддержку Украины.

Мы собрались здесь, чтобы напомнить европейцам, что дезинформация – это оружие, которое влияет на политику, общественное мнение и даже решения правительств,

– рассказала женщина.

В Болонье состоялась акция против влияния российской пропаганды / Фото Maydanyuk Vitaliy (Gastarbeiter di Pace)

Она подчеркнула, что эта дезинформация работает через различные каналы: пророссийские медиа, соцсети, фейковые новости и даже политиков, которые повторяют российские нарративы.

Представительница украинской общины в Италии объяснила, какой была цель акции: смотрите видео

"Например, здесь, в Италии, часто можно услышать тезисы о "мире любой ценой", которые фактически означают капитуляцию Украины перед агрессором", – подчеркнула украинка.

Активисты со всей Италии приехали на масштабный митинг в Болонью / Фото Maydanyuk Vitaliy (Gastarbeiter di Pace)

На акции активисты хотели привлечь внимание общественности и медиа к проблеме дезинформации. В частности, участники митинга утверждают, что люди должны научиться различать правду и манипуляцию, проверять информацию и поддерживать Украину в ее борьбе не только на поле боя, но и на информационном.

Мы призываем европейские страны усилить меры против российской пропаганды: блокировать дезинформационные ресурсы, привлекать к ответственности тех, кто распространяет фейки, и поддерживать независимые медиа. Кроме того, мы хотим, чтобы украинский голос в Европе звучал громче, чтобы нашу правду слышали и учитывали,

– отметила участница акции в Болонье.

В Болонье много людей пришло с плакатами, требуя усиления борьбы с российской дезинформацией / Фото Maydanyuk Vitaliy (Gastarbeiter di Pace)

По словам украинской представительницы, главное – не молчать, ведь информационная война продолжается, и ее последствия могут быть не менее серьезными, чем последствия боевых действий.