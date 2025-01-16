Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Италии. Отмечается, что в программе визита запланирован ряд встреч с представителями украинской власти.

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Киев принимает министра обороны Италии

По данным итальянских СМИ, этот визит демонстрирует готовность Италии продолжать поддержку Украины в сложный период войны.

Министр Гвидо Крозетто прибыл в Киев с официальным визитом, во время которого он проведет ряд институциональных встреч,

– говорится в сообщении.

Основные темы переговоров будут касаться военной помощи, укрепления обороноспособности Украины, а также возможного расширения экономической и гуманитарной поддержки.

Ожидается, что министр Крозетто обсудит с украинскими коллегами дальнейшие шаги для обеспечения потребностей украинского населения, пострадавшего в результате российского вторжения. Подробности повестки дня пока не разглашаются.

К слову, Европа, в частности Франция и Великобритания, готовы поддерживать Украину в военной сфере и уже обсуждают новые форматы помощи.