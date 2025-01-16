Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міноборони Італії. Зазначається, що у програмі візиту заплановано низку зустрічей із представниками української влади.

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Київ приймає міністра оборони Італії

За даними італійських ЗМІ, цей візит демонструє готовність Італії продовжувати підтримку України у складний період війни.

Міністр Гвідо Крозетто прибув до Києва з офіційним візитом, під час якого він проведе низку інституційних зустрічей,

– йдеться у повідомленні.

Основні теми переговорів стосуватимуться військової допомоги, зміцнення обороноздатності України, а також можливого розширення економічної та гуманітарної підтримки.

Очікується, що міністр Крозетто обговорить з українськими колегами подальші кроки для забезпечення потреб українського населення, яке постраждало внаслідок російського вторгнення. Подробиці порядку денного поки що не розголошуються.

До слова, Європа, зокрема Франція та Велика Британія, готові підтримувати Україну у військовій сфері та вже обговорюють нові формати допомоги.