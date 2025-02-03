Головною метою цієї акції було нагадати, як російська пропаганда впливає на рішення їхньої влади та шкодить як Італії, так і Європі загалом. Як саме відбувалася акція проти дезінформації Росії у Болоньї – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як пройшла акція проти російської пропаганди у Болоньї

Представниця української громади в Італії розповіла, що російська пропаганда – це не просто брехня чи спотворення фактів. Це також і масштабна інформаційна війна, яка має на меті виправдати агресію, посіяти сумніви в суспільстві та зменшити підтримку України.

Ми зібралися тут, щоб нагадати європейцям, що дезінформація – це зброя, яка впливає на політику, суспільну думку і навіть рішення урядів,

– розповіла жінка.

У Болоньї відбулася акція проти впливу російської пропаганди / Фото Maydanyuk Vitaliy (Gastarbeiter di Pace)

Вона наголосила, що ця дезінформація працює через різні канали: проросійські медіа, соцмережі, фейкові новини та навіть політиків, які повторюють російські наративи.

Представниця української громади в Італії пояснила, якою була мета акції: дивіться відео

"Наприклад, тут, в Італії, часто можна почути тези про "мир за будь-яку ціну", які фактично означають капітуляцію України перед агресором", – підкреслила українка.

Активісти з усієї Італії приїхали на масштабний мітинг у Болонью / Фото Maydanyuk Vitaliy (Gastarbeiter di Pace)

На акції активісти хотіли привернути увагу громадськості та медіа до проблеми дезінформації. Зокрема, учасники мітингу стверджують, що люди повинні навчитися розрізняти правду і маніпуляцію, перевіряти інформацію та підтримувати Україну в її боротьбі не лише на полі бою, а й на інформаційному.

Ми закликаємо європейські країни посилити заходи проти російської пропаганди: блокувати дезінформаційні ресурси, притягати до відповідальності тих, хто поширює фейки, і підтримувати незалежні медіа. Крім того, ми хочемо, щоб український голос в Європі звучав голосніше, щоб нашу правду чули та враховували,

– зазначила учасниця акції у Болоньї.

У Болоньї багато людей прийшло з плакатами, вимагаючи посилення боротьби з російською дезінформацією / Фото Maydanyuk Vitaliy (Gastarbeiter di Pace)

За словами української представниці, головне – не мовчати, адже інформаційна війна триває, і її наслідки можуть бути не менш серйозними, ніж наслідки бойових дій.