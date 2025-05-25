Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российское минобороны и Центр противодействия дезинформации.

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У Путина отреагировали на массированную атаку по Украине 25 мая

Министерство обороны России во время массированной атаки по Украине, которая охватила несколько областей и Киев, сделали заявление, что их вооружение поразило "предприятия военно-промышленного комплекса Украины".

Россияне атаковали Украину дронами и ракетами морского, воздушного и наземного базирования. По информации россиян, удары были нанесены по якобы "предприятиях, производящих компоненты для ракет, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, топливо для ракет и ударные БПЛА". Также среди целей на территории Украины вражеское минобороны определило "центры радиотехнической разведки и спутниковой связи".

Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены,

– говорится в сообщении оккупантов.

Но по официальной информации, под ударом в ночь на 25 мая были гражданские объекты и жилые районы. В результате атаки в украинских городах и селах раздавались взрывы, произошли пожары, зафиксированы разрушения домов и погибли люди.

К слову, гибель гражданских жителей россияне также оправдали. По данным ЦПД, они продолжили придерживаться своей лжи, что удары нанесены по "исключительно военным объектам". А гражданские люди якобы пострадали из-за "работы ПВО".

Таким образом, в частности, враги оправдали гибель трех детей в Житомирской области и обвинили в их смертях Украину. В области в результате вражеского удара повреждены дома и пострадали в целом 12 человек.

Попытки обвинить Украину в гибели мирных людей – это уже классическое поведение российских пропагандистов,

– отметили в Центре.

Так оккупанты не только сознательно врут о своих атаках и цели в Украине и пытаясь снять с себя ответственность за террористические атаки и военные преступления.

Напомним, этой ночью российская армия запустила 298 дронов и 69 ракет. Силы ПВО уничтожили 45 крылатых ракет Х-101, Калибр. Две ракеты Х-59/69 – локально потеряны. Также бойцы обезвредили 266 вражеских БпЛА типа "Шахед" в разных областях Украины.