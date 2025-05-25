Про це пише 24 Канал з посиланням на російське міноборони та Центр протидії дезінформації.

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У Путіна відреагували на масовану атаку по Україні 25 травня

Міністерство оборони Росії під час масованої атаки по Україні, яка охопила кілька областей та Київ, зробили заяву, що їхнє озброєння уразило "підприємства військово-промислового комплексу України".

Росіяни атакували Україну дронами та ракетами морського, повітряного та наземного базування. За інформацією росіян, удари були завдані по нібито "підприємствах, що виробляють компоненти для ракет, радіоелектроніку, вибухові речовини, паливо для ракет та ударні БПЛА". Також серед цілей на території України вороже міноборони визначило "центри радіотехнічної розвідки та супутникового зв'язку".

Цілі удару досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені,

– йдеться в повідомленні окупантів.

Але ж за офіційною інформацією, під ударом в ніч проти 25 травня були цивільні об’єкти та житлові райони. Унаслідок атаки в українських містах і селах лунали вибухи, сталися пожежі, зафіксовані руйнування будинків та загинули люди.

До слова, загибель цивільних жителів росіяни також виправдали. За даними ЦПД, вони продовжили дотримуватися своєї брехні, що удари завдані по "виключно військових об’єктах". А цивільні люди буцімто постраждали через "роботу ППО".

Таким чином, зокрема, вороги виправдали загибель трьох дітей на Житомирщині та звинуватили в їхніх смертях Україну. В області внаслідок ворожого удару пошкоджені будинки та постраждали загалом 12 людей.

Спроби звинуватити Україну у загибелі мирних людей – це вже класична поведінка російських пропагандистів,

– зазначили в Центрі.

Так окупанти не лише свідомо брешуть про свої атаки та цілі в Україні й намагаючись зняти із себе відповідальність за терористичні атаки та воєнні злочини.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія запустила 298 дронів і 69 ракет. Сили ППО знищили 45 крилатих ракет Х-101, Калібр. Дві ракети Х-59/69 – локаційно втрачено. Також бійці знешкодили 266 ворожих БпЛА типу "Шахед" у різних областях України.