Спутниковые снимки компаний Planet.com и Maxar Technologies опубликовал OSINT-блогер Тим Эрхарт.

Внимание У острова Змеиный заметили восторженный украинский катер: могут быть провокации

На Змеином острове в Украине была замечена крупная русская баржа с краном и десантным судном. Видны дополнительные транспортные средства, их сейчас 14. Эта баржа совершила много поездок на остров за последние недели,

– говорится в сообщении.

Спутниковый снимок зафиксировал российскую баржу на острове Змеиный / Фото Maxar

Что происходит на острове Змеиный

Представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров рассказал о попытках россиян организовать спасательно-подъемные работы у острова Змеиный. Хотят поднять подбитый возле Змеиного десантный катер "Раптор" и оттащить его для ремонта во временно оккупированный Крым.

Корабельные группировки в Черном море держат актуальной угрозу ракетных ударов, а под ее прикрытием пытаются организовывать спасательно-подъемные работы у острова Змеиный по изъятию из-под воды пораженного десантного скоростного катера типа "Раптор",

– отметил Назаров.

Напомним, россияне наращивают свои силы на Змеином. Они установили различные средства ПВО , чтобы помешать атакам от ВСУ с воздуха и системы радиоэлектронной борьбы. Кроме того, на острове был сосредоточен надводный флот.

В Минобороны заявляли, что российские кафиры перебросили на остров комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2".

Обратите внимание! Международные партнеры передали Украине противокорабельные ракеты "Гарпун" . В Одесские ОВ отметили, что их количество может потопить весь черноморский флот агрессора.

Ситуация в Одесской области

В ОВА сообщили, что ночь на 29 мая прошла в Одессе и области без обстрелов.

На "приднестровском" направлении без изменений ситуация полностью контролируется Силами обороны, выполняющими боевые задания.

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