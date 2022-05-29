Спутниковые снимки компаний Planet.com и Maxar Technologies опубликовал OSINT-блогер Тим Эрхарт.
Внимание У острова Змеиный заметили восторженный украинский катер: могут быть провокации
На Змеином острове в Украине была замечена крупная русская баржа с краном и десантным судном. Видны дополнительные транспортные средства, их сейчас 14. Эта баржа совершила много поездок на остров за последние недели,
– говорится в сообщении.
Спутниковый снимок зафиксировал российскую баржу на острове Змеиный / Фото Maxar
Что происходит на острове Змеиный
Представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров рассказал о попытках россиян организовать спасательно-подъемные работы у острова Змеиный. Хотят поднять подбитый возле Змеиного десантный катер "Раптор" и оттащить его для ремонта во временно оккупированный Крым.
Корабельные группировки в Черном море держат актуальной угрозу ракетных ударов, а под ее прикрытием пытаются организовывать спасательно-подъемные работы у острова Змеиный по изъятию из-под воды пораженного десантного скоростного катера типа "Раптор",
– отметил Назаров.
Напомним, россияне наращивают свои силы на Змеином. Они установили различные средства ПВО , чтобы помешать атакам от ВСУ с воздуха и системы радиоэлектронной борьбы. Кроме того, на острове был сосредоточен надводный флот.
В Минобороны заявляли, что российские кафиры перебросили на остров комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2".
Ситуация в Одесской области
В ОВА сообщили, что ночь на 29 мая прошла в Одессе и области без обстрелов.
На "приднестровском" направлении без изменений ситуация полностью контролируется Силами обороны, выполняющими боевые задания.