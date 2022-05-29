Супутникові знімки компаній Planet.com і Maxar Technologies опублікував OSINT-блогер Tім Ерхарт.

Увага Біля острова Зміїний помітили захоплений український катер: можуть бути провокації

На Зміїному острові в Україні було помічено велику російську баржу з краном і десантним судном. Видно додаткові транспортні засоби, їх наразі 14. Ця баржа здійснила багато поїздок на острів за останні тижні,

– йдеться у повідомленні.

Супутниковий знімок зафіксував російську баржу на острові Зміїний / Фото Maxar

Що відбувається на острові Зміїний

Речника оперативного командування "Південь" Владислав Назаров розповів про спроби росіян організувати рятувально-підйомні роботи біля острова Зміїний. Хочуть підняти підбитий біля Зміїного десантний катер "Раптор" і відтягнути його для ремонту в тимчасово окупований Крим.

Корабельні угруповання в Чорному морі тримають актуальною загрозу ракетних ударів, а під її прикриттям намагаються організовувати рятувально-підйомні роботи біля острова Зміїний із вилучення з під води ураженого десантного швидкісного катера типу "Раптор",

– зазначив Назаров.

Нагадаємо, росіяни нарощують свої сили на Зміїному. Вони встановили різні засоби ППО, щоб завадити атакам від ЗСУ з повітря, та системи радіоелектронної боротьби. Крім того, на острові зосередили надводний флот.

У Міноборони заявляли, що російські окупанти перекинули на острів комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і "Тор-М2".

Ситуація на Одещині

В ОВА повідомили, що ніч проти 29 травня пройшла в Одесі та області без обстрілів.

На "придністровському" напрямку без змін – ситуація повністю контрольована Силами оборони, які виконують бойові завдання.

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