Об этом американский лидер сообщил в Truth Social.

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Как Трамп оценил встречу с Зеленским?

По словам Дональда Трампа, встреча с лидером Украины прошла очень хорошо. Он подчеркнул, что обсуждались многие важные вопросы.

Большая честь встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсудили многие важные вопросы. Встреча прошла очень хорошо,

– заявил Трамп.

Что еще известно о встречах Зеленского и Трампа?

Во вторник, 28 июля, Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу в Белом доме . Среди прочего президенты Украины и США обсудили активизацию дипломатического процесса.

По словам Зеленского, во время встречи были обсуждены лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot, а также другие идеи, которые могут помочь Украине.

Еще одной темой стала необходимость активизации дипломатического процесса. Президент Украины отметил, что команды двух стран должны согласовать детали дальнейшей коммуникации и поблагодарил США за поддержку.