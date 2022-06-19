"Большая ответственность и большое счастье": щемящая фотоподборка от Зеленского на День отца

Сегодня, 19 июня, в Украине отмечают День отца. В этот праздник своих пап поздравляют каждый год в третье воскресенье июня.

Вспомнил об этом и президент Владимир Зеленский и выложил фотоподборку украинских детей с их родителями. Ведь во время войны мы стали больше ценить семью.

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Быть отцом – это большая ответственность и большое счастье. Это сила, мудрость, мотивация идти вперед и не опускать руки. И как бы ни было сложно – оберегать и защищать дороже всего. Будущее своей семьи, своих детей, а значит, и всей Украины,

– написал Зеленский.

На фото, которые он выложил, украинские папы обнимают своих детей, расставаясь с ними из-за войны. Также есть кадры совсем малых, только что родившихся младенцев у папы на руках и другие, сжимающие сердце.

Украина отмечает День отца / Фото Paula Bronstein, Emilio Morenatti, Roman Pilipey, Lynsey Addario, Kostiantyn & Vlada Liberovy, Laurence Geai

Последние заявления Зеленского

Президент Владимир Зеленский, не анонсируя свой визит, 18 июня прибыл в Николаевскую область. Глава государства встретился с защитниками и вручил им награды. Зеленский специально поехал на Юг, чтобы посетить передовые позиции на Юге и поблагодарить наших защитников. Также он вручил награды за борьбу против врага, героизма и отваги.

Также сегодня кроме Дня отца отмечают и День медицинского работника во всем мире. По этому случаю Владимир Зеленский также показал фото медиков, спасающих украинцев во время войны. Он отметил, что они преданы своему делу, проявляют героизм, спасая жизнь людей. Каждый день в самых сложных условиях. В больницах и близ линии фронта. Зеленский поблагодарил медиков за их нелегкую работу каждый день.

А после визита на Юг президент опубликовал видео-обращение к украинцам из поезда обратно. Он заверил, что защитники обязательно вернут все временно оккупированные россиянами территории . Президент рассказал, что у защитников Юга есть уверенное настроение. В их глазах нет сомнений в победе Украины над российскими оккупантами. А орден "Золотая звезда" он предоставил Герою Украины – командиру 59-й отдельной мотопехотной бригады полковнику Вадиму Сухаревскому.

Что говорил президент в обращении: смотрите видео