Згадав про цей день і президент Володимир Зеленський і виклав фотопідбірку українських дітей з їхніми батьками. Адже в часи війни ми стали ще більше цінувати родину.

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Бути батьком – це велика відповідальність і велике щастя. Це сила, мудрість, мотивація йти вперед та не опускати рук. І хоч би як було складно – оберігати й захищати найдорожче. Майбутнє своєї сім'ї, своїх дітей, а значить, і всієї України,

– написав Зеленський.

На фото, які він виклав, українські татусі обіймають своїх дітей, розлучаючись з ними через війну. Також є кадри геть малих, щойно народжених немовлят у тата на руках та інші, що стискають серце.

Україна відзначає День батька / Фото Paula Bronstein, Emilio Morenatti, Roman Pilipey, Lynsey Addario, Kostiantyn & Vlada Liberovy, Laurence Geai

Останні заяви Зеленського

Президент Володимир Зеленський, не анонсуючи свій візит, 18 червня прибув на Миколаївщину. Глава держави зустрівся з захисниками та захисницями та вручив їм нагороди. Зеленський спеціально поїхав на Південь, щоб відвідати передові позиції на Півдні та подякувати нашим захисникам. Також він вручив нагороди за боротьбу проти ворога, героїзм і відвагу.

Також сьогодні, окрім Дня батька, відзначають і День медичного працівника у всьому світі. З цієї нагоди Володимир Зеленський також показав фото медиків, які рятують українців під час війни. Він зазначив, що вони віддані своїй справі, проявляють героїзм, рятуючи життя людей. Щодня, у найскладніших умовах. У лікарнях і поблизу лінії фронту. Зеленський подякував медикам за їх нелегку роботу кожного дня.

А після візиту на Південь президент опублікував відео-звернення до українців із потяга дорогою назад. Він запевнив, що захисники обов'язково повернуть усі території, які тимчасово окупували росіяни. Президент розповів, що оборонці Півдня мають впевнений настрій. У їхніх очах немає сумніву в перемозі України над російськими окупантами. А орден "Золота зірка" він надав Герою України – командиру 59 окремої мотопіхотної бригади полковнику Вадиму Сухаревському.

Що казав президент у зверненні: дивіться відео