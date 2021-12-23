Большая пресс-конференция Путина: где и почему солгал президент России

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина в нынешнем году проходила в обстановке, которую сложно назвать спокойной. Конечно, в период активных боевых действий на Донбассе и оккупации Крыма в 2014, она была не менее напряжённой, но всё же кардинально отличалась от того, в каком положении сейчас оказалась Россия и, с какими ответами Путин предстал перед россиянами.

Если в 2014 году Россия, оказавшись в положении страны-изгоя, ещё могла держать марку ввиду того, что запас прочности у неё сохранялся, поскольку санкции не набрали достаточных оборотов, то в 2021-м всё уже было не так.

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Хорошая мина при плохой игре

Российская экономика на дне, инфляция бьёт рекорды, обнищание населения ускоряет темпы от года к году и это всё в условиях, когда Россия не совершает каких либо шагов для улучшения ситуации, дабы дать повод для снятия либо послабления санкций, а наоборот.

Тем не менее, выступление президента России лишний раз подтвердило, что руководство РФ живёт своей жизнь, а россияне своей. Руководству России по-прежнему безразлична судьба россиян, замерзающих в своих домах, набирающих кредиты, рекордно умирающих от коронавируса.

Владимир Путин – лжец. Это факт. Для Путина соврать, как для простого человека, просто вдохнуть свежий воздух. И сегодня произошёл апогей этого вранья, когда при очевидности всех деструктивных действий российской власти и деструктивных явлений в обществе, Путин врал, обвиняя кого угодно, только не себя. А как можно иначе?

Энергетический кризис в Европе?

Это не мы, это Германия спекулирует и продаёт российский газ Польше. Владимир Путин забыл упомянуть, что не закачивался газ на протяжении года в крупнейшие европейские ПХГ, владельцами, которых являются дочерние компании "Газпрома".

В свою очередь страны, в которых владельцами ПХГ не являются дочерние компании "Газпрома", комфортно вошли в отопительный сезон. И, невероятно, но накануне отопительного сезона ПХГ Польши были заполнены на 96%, а Германии на 71%.

Важно Чего не расскажет Путин россиянам на большой пресс-конференции

Расширение НАТО на Восток?

И снова некие обещания, которые давались Михаилу Горбачёву о не расширении НАТО. Хотя, в 2014 году Михаил Горбачёв в интервью изданию Die Zeit отметил, что никаких обещаний от НАТО он не получал.

НАТО создаёт угрозы для России?

Так разве же это НАТО стянуло более чем 100 тысячную группировку к границам с Украиной и шантажирует весь мир угрозой вторжения.

Путаница в показаниях

Путин не только врал, но и путался в своём же собственном вранье. То он фактически признал Россию стороной конфликта на Донбассе, заявив: "Мы не могли поступить иначе в Крыму и на Донбассе. Мы были вынуждены действовать в 2014 году, и так возник кризис, который развивается сегодня”. А затем, видимо поняв, что сболтнул лишнего, через полчаса принялся обвинять Украину в нарушении Минских соглашений и вещать о том, что "Россия не сторона конфликта, а посредник".

"Ленин создал Украину"

Вершиной лжи стало заявление, что это Ленин создал Украину в 1922 году, полностью проигнорировав не только историю Киевской Руси – Украины, но и многовековой исторический пласт регулярных упоминаний Украины, начиная от самого первого, датированного 1187 годом.

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Новое дно

Большая пресс-конференция Путина это тот случай, когда после множества аналогичных мероприятий уже думаешь, что хуже быть не может, а тут – неожиданное дно. Ещё более глубокое и ещё более отвращающие.

Очевидно, что на повестке дня у руководства РФ вовсе не создание предпосылок для некоего "потепления" или деэскалации. Наоборот. Руководство России взяло чёткий курс на эскалацию в режиме "против всех". Подобный режим недолговечен, в первую очередь, из-за затрачиваемых на него ресурсов и теряемых в процессе ресурсов.

Но, как показывает время, на другую стратегию у российского руководства ума не хватает. Аминь.

Чего наговорил Путин на итоговой пресс-конференции: смотрите видео