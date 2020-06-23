Координировать масштабное строительство дорог будет близкий соратник Зеленского и заместитель Офиса Президента – Кирилл Тимошенко. 23 июня он возглавил координационный проекта "Большая стройка".

Президент распорядился создать Координационный совет по реализации программы "Большая стройка". Об этом сообщает пресс-служба офиса Президента.

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Кто еще вошел в Координационный совет

министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий,

министр здравоохранения Максим Степанов,

министр развития общин и территорий Алексей Чернышов,

руководитель Госагентства автодорог Александр Кубраков,

первый заместитель главы ОПУ Сергей Трофимов,

заместитель главы ОПУ Юлия Соколовская.

Чем будет заниматься новый орган и какие у Совета полномочия

Совет был создан как консультативно-совещательный орган при президенте. Основной задачей совета является мониторинг ситуации и выработки предложений по реализации программы "Большая стройка".

Совет имеет право в установленном порядке получать от госорганов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций необходимые информацию, документы и материалы.

Также Совет может приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей госпредприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к его компетенции.

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Что известно о Кирилле Тимошенко? Тридцатилетний Кирилл Тимошенко является заместителем главы ОП. Он часто общается с журналистами и частично дублирует обязанности пресс-службы. Тимошенко фактически создал видеообраз Владимира Зеленского. Его продакшн GoodMedia снимал все ролики Зеленского и самый известный ролик кампании – вызов Петра Порошенко на дебаты на стадион.



С декларацией Кирилла Тимошенко можно Тридцатилетний Кирилл Тимошенко является заместителем главы ОП. Он часто общается с журналистами и частично дублирует обязанности пресс-службы. Тимошенко фактически создал видеообраз Владимира Зеленского. Его продакшн GoodMedia снимал все ролики Зеленского и самый известный ролик кампании – вызов Петра Порошенко на дебаты на стадион.С декларацией Кирилла Тимошенко можно ознакомиться по ссылке

Что известно о проекте "Большая стройка"

Это совместный проект президента и правительства, который анонсировали еще осенью 2019 года. Его цель – построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет реализовываться за бюджетные средства, деньги Государственного фонда регионального развития, а также поступления из местных бюджетов.

В его рамках в Украине одновременно начались строительные работы на более 300 объектах. Благодаря этому проекту правительство намерено создать 150 тысяч новых рабочих мест.

В рамках "Большой стройки" построят или отремонтируют:

6,5 тысячи километров дорог;

236 школ;

155 детсадов;

212 многопрофильных больниц интенсивного лечения первого и второго уровней;

422 медицинские амбулатории;

169 спорткомплексов.



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