Большая стройка 2020: руководить проектом будет соратник Зеленского Кирилл Тимошенко
Координировать масштабное строительство дорог будет близкий соратник Зеленского и заместитель Офиса Президента – Кирилл Тимошенко. 23 июня он возглавил координационный проекта "Большая стройка".
Президент распорядился создать Координационный совет по реализации программы "Большая стройка". Об этом сообщает пресс-служба офиса Президента.
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Кто еще вошел в Координационный совет
- министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий,
- министр здравоохранения Максим Степанов,
- министр развития общин и территорий Алексей Чернышов,
- руководитель Госагентства автодорог Александр Кубраков,
- первый заместитель главы ОПУ Сергей Трофимов,
- заместитель главы ОПУ Юлия Соколовская.
Чем будет заниматься новый орган и какие у Совета полномочия
- Совет был создан как консультативно-совещательный орган при президенте. Основной задачей совета является мониторинг ситуации и выработки предложений по реализации программы "Большая стройка".
- Совет имеет право в установленном порядке получать от госорганов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций необходимые информацию, документы и материалы.
- Также Совет может приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей госпредприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к его компетенции.
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Что известно о Кирилле Тимошенко?Тридцатилетний Кирилл Тимошенко является заместителем главы ОП. Он часто общается с журналистами и частично дублирует обязанности пресс-службы. Тимошенко фактически создал видеообраз Владимира Зеленского. Его продакшн GoodMedia снимал все ролики Зеленского и самый известный ролик кампании – вызов Петра Порошенко на дебаты на стадион.
С декларацией Кирилла Тимошенко можно ознакомиться по ссылке.
Что известно о проекте "Большая стройка"
Это совместный проект президента и правительства, который анонсировали еще осенью 2019 года. Его цель – построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет реализовываться за бюджетные средства, деньги Государственного фонда регионального развития, а также поступления из местных бюджетов.
В его рамках в Украине одновременно начались строительные работы на более 300 объектах. Благодаря этому проекту правительство намерено создать 150 тысяч новых рабочих мест.
В рамках "Большой стройки" построят или отремонтируют:
- 6,5 тысячи километров дорог;
- 236 школ;
- 155 детсадов;
- 212 многопрофильных больниц интенсивного лечения первого и второго уровней;
- 422 медицинские амбулатории;
- 169 спорткомплексов.
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