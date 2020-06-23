Координувати масштабне будівництво доріг буде близький соратник Зеленського і заступник Офісу Президента – Кирило Тимошенко. 23 червня він очолив координаційну проєкту "Велике будівництво".

Президент розпорядився утворити Координаційну раду з реалізації програми "Велике будівництво". Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Хто ще увійшов до Координаційної ради

міністр інфраструктури України Владислав Криклій,

міністр охорони здоров'я Максим Степанов,

міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов,

керівник Держагентства автодоріг Олександр Кубраков,

перший заступник голови ОПУ Сергій Трофимов,

заступниця голови ОПУ Юлія Соколовська.

Чим займатиметься новоутворений орган і які в Ради повноваження

Рада була створена як консультативно-дорадчий орган при президенті. Основним завданням ради є моніторинг ситуації і вироблення пропозицій щодо реалізації програми "Велике будівництво".

Рада має право в установленому порядку отримувати від держорганів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали.

Також Рада може запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників держпідприємств, установ і організацій з питань, що належать до її компетенції.

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Що відомо про Кирила Тимошенка? Тридцятирічний Кирило Тимошенко є заступником глави ОП. Він часто спілкується з журналістами і частково дублює обовʼязки пресслужби. Тимошенко фактично створив відеообраз Володимира Зеленського. Його продакшн GoodMedia знімав усі ролики Зеленського і найвідоміший ролик кампанії — виклик Петра Порошенка на дебати на стадіон.



З декларацією Кирила Тимошенка можна Тридцятирічний Кирило Тимошенко є заступником глави ОП. Він часто спілкується з журналістами і частково дублює обовʼязки пресслужби. Тимошенко фактично створив відеообраз Володимира Зеленського. Його продакшн GoodMedia знімав усі ролики Зеленського і найвідоміший ролик кампанії — виклик Петра Порошенка на дебати на стадіон.З декларацією Кирила Тимошенка можна ознайомитись за посиланням

Що відомо про проєкт "Велике будівництво"

Це спільний проєкт президента та уряду, який анонсували ще восени 2019 року. Його мета – побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт втілюватиметься за бюджетні кошти, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів.

В його межах в Україні одночасно почалися будівельні роботи на понад 300 об’єктах. Завдяки цьому проєкту уряд має намір створити 150 тисяч нових робочих місць.

У межах "Великого будівництва" побудують чи відремонтують:

6,5 тисяч кілометрів доріг;

236 шкіл;

155 дитсадків;

212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів;

422 медичні амбулаторії;

169 спорткомплексів.



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