"Велике будівництво": керувати проєктом буде соратник Зеленського Кирило Тимошенко
Координувати масштабне будівництво доріг буде близький соратник Зеленського і заступник Офісу Президента – Кирило Тимошенко. 23 червня він очолив координаційну проєкту "Велике будівництво".
Президент розпорядився утворити Координаційну раду з реалізації програми "Велике будівництво". Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Актуально Масштабний ремонт доріг: які траси незабаром відкриють в Україні
Хто ще увійшов до Координаційної ради
- міністр інфраструктури України Владислав Криклій,
- міністр охорони здоров'я Максим Степанов,
- міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов,
- керівник Держагентства автодоріг Олександр Кубраков,
- перший заступник голови ОПУ Сергій Трофимов,
- заступниця голови ОПУ Юлія Соколовська.
Чим займатиметься новоутворений орган і які в Ради повноваження
- Рада була створена як консультативно-дорадчий орган при президенті. Основним завданням ради є моніторинг ситуації і вироблення пропозицій щодо реалізації програми "Велике будівництво".
- Рада має право в установленому порядку отримувати від держорганів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали.
- Також Рада може запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників держпідприємств, установ і організацій з питань, що належать до її компетенції.
До теми Проєкт "Велике будівництво" треба продовжувати попри карантин, – Зеленський
Що відомо про Кирила Тимошенка?Тридцятирічний Кирило Тимошенко є заступником глави ОП. Він часто спілкується з журналістами і частково дублює обовʼязки пресслужби. Тимошенко фактично створив відеообраз Володимира Зеленського. Його продакшн GoodMedia знімав усі ролики Зеленського і найвідоміший ролик кампанії — виклик Петра Порошенка на дебати на стадіон.
З декларацією Кирила Тимошенка можна ознайомитись за посиланням.
Що відомо про проєкт "Велике будівництво"
Це спільний проєкт президента та уряду, який анонсували ще восени 2019 року. Його мета – побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт втілюватиметься за бюджетні кошти, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів.
В його межах в Україні одночасно почалися будівельні роботи на понад 300 об’єктах. Завдяки цьому проєкту уряд має намір створити 150 тисяч нових робочих місць.
У межах "Великого будівництва" побудують чи відремонтують:
- 6,5 тисяч кілометрів доріг;
- 236 шкіл;
- 155 дитсадків;
- 212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів;
- 422 медичні амбулаторії;
- 169 спорткомплексів.