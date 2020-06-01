Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко показав свої доходи у декларації за 2019 рік. Він разом з дружиною володіє солідним автопарком. А за рік заробив понад три мільйони гривень.

Декларація Кирила Тимошенка оприлюднена в Єдиному державному реєстрі. Його річний дохід за минулий рік склав 3,04 мільйона гривень.

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Що відомо про статки Кирила Тимошенка

Згідно електронної декларації, в минулому році він отримав:

118 436 гривень зарплати в Офісі Президента,

90 тисяч гривень дивідендів і 15 936 грн інших доходів в ТОВ "Гудмедіа",

40 тисяч гривень страхових виплат,

10 320 гривень державної та соціальної матеріальної допомоги.

Також Тимошенко отримав 1 мільйон 755 тисяч гривень доходу за продаж квартири від Світлани Бровкіної і 952 750 гривень доходу за продаж легкового автомобіля від Оксани Голубченко.

Його дружина Олена Тимошенко отримала 117 052 гривень зарплати в ТОВ "Інформаційне агентство "Медіа ресурси менеджмент", 90 тисяч гривень гонорарів і виплат в "Довженко-Центр", і 4 мільйони 942 382 гривень доходу від підприємницької діяльності.

Скільки грошей в Кирила Тимошенка на рахунках

Він розмістив 7 941 доларів, 85 226 гривень у "Приватбанку". Готівкою зберігає 690 тисяч доларів, 110 тисяч євро 3,95 мійльона гривень.

В Олени Тимошенко розміщено 1 мільйон 948 тисяч гривень і 160 доларів в "Приватбанку", 48 196 гривень в "Укрексімбанку", 113 346 гривень в Ощадбанку. Готівкою зберігає 185 тисяч гривень і 3,72 мільйона гривень.

З травня 2016 року Тимошенко належало 100% ТОВ "Гудмедіа", ці корпоративні права передані ним в управління. Зараз кінцевим бенефіціарним власником є ​​його дружина Олена Тимошенко. Також йому належить торгова марка "Goodmedia".

Нерухомість заступника глави ОП

У 2017 році він придбав квартиру в Києві площею 181,1 квадратних метрів за 3 мільйони 662 тисячі гривень. У 2018 році купив два паркомісця.

У 2007 році придбав дачний будинок площею 56,7 квадратних метрів в селі Балівка Дніпровського району Дніпропетровської області за 61 283 гривень і земельну ділянку площею 881 квадратних метрів за 28 954 гривень.

У грудні 1998 року Тимошенко став власником квартири в Дніпрі площею 60,6 квадратних метрів.

Автопарк Тимошенка

У червні 2019 року заступник голови ОП придбав BMW Х5 (2019 року випуску) за 2 мільйони 640 тисяч гривень.

В жовтні 2018 року купив Volkswagen Caravelle (2014 року випуску).

У травні 2018 року його дружина придбала Porsche Macan (2017 року випуску) за 1 мільйон 734 тисяч гривень.

Відпустка в ОАЕ і коштовна техніка

У січні 2019 року Тимошенко витратив 357 279 гривень на відпустку в ОАЕ

Він також задекларував телекамеру Sony PXW FS-7 вартістю 205 тисяч гривень, станцію відеомонтажу Apple iMac вартістю 103 тисячі гривень, станцію відеомонтажу MacPro A1481 вартістю 250 тисяч гривень, сервіс зберігання даних EntryStore 8T2 вартістю 98 тисяч гривень.

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Що відомо про Кирила Тимошенка? Тридцятирічний Кирило Тимошенко є заступником глави ОП. Він часто спілкується з журналістами і частково дублює обовʼязки пресслужби.



Тимошенко фактично створив відеообраз Володимира Зеленського. Його продакшн GoodMedia знімав усі ролики Зеленського і найвідоміший ролик кампанії — виклик Петра Порошенка на дебати на стадіон.