Керівник Офісу Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак у 2019 році заробив 256 тисяч гривень. При цьому він не мав власного авто, його єдина квартира у заставі за кредит, а його ж фірма боргує Єрмаку понад 8 мільйонів гривень. Однак 347 тисяч доларів і 50 тисяч євро Єрмак про всяк випадок тримає готівкою.

Яке майно задекларував голова Офісу Президента

Квартира в Києві площею 107,8 квадратних метрів. ЇЇ вартість – 3 мільйони 535 тисяч гривень на момент набуття у 2005 році. Відповідні відомості, як повідомляє 24 канал, містяться на сайті НАЗК.

гривень на момент набуття у 2005 році. Відповідні відомості, як повідомляє 24 канал, містяться на сайті НАЗК. Автомобіль Toyota Camry 2015 року випуску – лише у користуванні, належить він Андрію Єрошову.

Для порівняння Що писав Єрмак у декларації, яку подавав у лютому 2020 року

Заради справедливості додамо, що 11 березня 2020 року Єрмак таки придбав автомобіль – Mercedes-Benz S350 2019 року випуску – за понад 3 мільйони гривень. Відповідні відомості він вніс до НАЗК вже 20 березня.

З цікавинок:

Членів сім'ї Андрія Єрмака у декларації не зазначено (голова ОП дійсно не одружений та не має дітей).

(голова ОП дійсно не одружений та не має дітей). Не вказано там і жодних цінних речей – годинників, книг картин чи брендового одягу.

Доходи й заощадження Єрмака

Загалом нинішній керівник Офісу Президента у 2019 році отримав 255 тисяч 859 гривень доходу – усе від підприємницької та юридичної діяльності.

– усе від підприємницької та юридичної діяльності. Андрій Єрмак зберігає готівкою 347 тисяч доларів і 50 тисяч євро. Ще 26,8 тисячі гривень він має в "ОТП Банку" і 609 гривень – в "Кредобанку".

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Єрмак – кредитор і боржник

1 мільйон 380 тисяч 660 гривень Андрій Єрмак позичив ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп". Ця компанія належить самому Єрмаку на 99%. І ця ж компанія з 2016 року боргує Єрмаку загалом понад 8 мільйонів гривень.

У 2006 році Єрмак взяв кредит в "Альфа-Банку" під заставу квартири на 4 мільйони 377 тисяч 186 гривень. Відтоді він повернув лише частину коштів, ще має віддати понад 3 мільйони гривень.

Андрій Єрмак, нагадаємо, очолив Офіс Президента 11 лютого 2020 року (замінивши Андрія Богдана на цій посаді). Раніше ж Єрмак був помічником президента Зеленського