Єрмак оприлюднив декларацію: що відомо про його активи

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак оприлюднив декларацію за 2019 рік. Інформацію про свої доходи, нерухомість, транспорт та корпоративні права Єрмак подав 14 лютого.

Декларація глави Офісу Президента за 2019 рік розміщена в Єдиному державному реєстрі.

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Нерухомість та транспорт

Відповідно до декларації у власності глави Офісу Президента Андрія Єрмака є квартира площею 107,8 квадратних метрів, придбана у листопаді 2005 року. А також автомобіль Тoyota Camry 2015 року випуску, яким він володіє з 2015 року.

Задекларовані доходи

дохід від підприємницької діяльності – 151 тисяча гривень;

зарплата у ТОВ "Міжнародна правнича компанія", де він є директором, 10 тисяч 672 гривні, там же зарплата за сумісництвом – 49 тисяч 317 гривень;

зарплата за основним місцем роботи в АО "Міжнародна правнича компанія" – 42 тисячі 570 гривень;

гонорари у "Медійній групі європейського партнерства" – 1300 гривень;

дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав – 1000 гривень.

Кредити, депозити, готівка

Єрмак має кредит у "Альфа-Банку" на 1 мільйон 262 тисяч 500 гривень;

готівку на суму 347 тисяч доларів, 50 тисяч євро;

на банківських рахунках в "OTP банку" та "Кредобанку" – 26 тисяч 803 гривень і 609 гривень відповідно;

глава Офісу Президента позичив третім особам 1 мільйон 380 тисяч 660 гривень.

заборгованість перед ним з боку ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" за двома договорами становить 3 мільйони 334 тисяч 218 гривень та 4,98 мільйона гривень.

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Цінні папери та корпоративні права

Єрмак володіє 3 державними цінними паперами. Їхня номінальна вартість – 1000 гривень.

А також є власником різних частин корпоративних прав у 9 компаніях. Зокрема:

100% – ТОВ "ЕР ПІ АЙ";

99% – у ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа груп";

по 50% – у ТОВ "Міжнародна правнича компанія", "Міжнародна фармацевтична група" та "Інтерпромфінанс-Безпека";

10% – у ЗАТ "Інтерпромфінанс-Україна".

60% – в адвокатському об'єднанні "Міжнародна правнича компанія";

33,33% – у ТОВ "АМА ВІЖН";

0,01% – у ТОВ "Віссон Юкрейн Технолоджис".

Єрмак є кінцевим власником усіх цих компаній. А також є бенефеціаром Міжнародної асоціації "Україно-грузинське співробітництво у сфері іноземного інвестування", ТОВ "М.Є.П." та ТОВ "Українсько-грузинська медійна компанія".

Участь в організаціях та об’єднаннях

Крім того, глава Офісу Президента є членом багатьох громадських організацій та об’єднань: Українська кіноакадемія, "Наша гордість", "Відчуй", "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії", "Союз споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення", "Міжнародна асоціація Україно-грузинське співробітництво у сфері іноземного інвестування" та Національна асоціація адвокатів України.

Що відомо про призначення Андрія Єрмака головою Офісу Президента

11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив голови Офісу Президента Андрія Богдана та призначив на цю посаду Андрія Єрмака.

Перед цим у ЗМІ з'явилися чутки, що між Єрмаком та Богданом виник конфлікт. Сперечалися вони нібито через те, що мають дуже різні характери, погляди на події в Україні та політику президента.

До призначення головою ОП Єрмак був помічником глави держави. Він займався усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою: брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані та очолював групу зі звільнення українців з російського полону. Зауважимо, саме Єрмак 7 вересня літав у Москву по 35 українських політв'язнів, щоб забрати їх на Батьківщину.

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