Ермак обнародовал декларацию: что известно о его активах

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обнародовал декларацию за 2019 год. Информацию о своих доходах, недвижимости, транспорте и корпоративных правах Ермак подал 14 февраля.

Декларация главы Офиса Президента за 2019 год размещена в Едином государственном реестре.

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Недвижимость транспорт

Согласно декларации в собственности главы Офиса Президента Андрея Ермака есть квартира площадью 107,8 квадратных метров, приобретенная в ноябре 2005 года. А также автомобиль Тoyota Camry 2015 года выпуска, которым он владеет с 2015 года.

Задекларированные доходы

доход от предпринимательской деятельности – 151 тысяча гривен;

зарплата в ООО "Международная юридическая компания", где он является директором, 10 тысяч 672 гривны, там же зарплата по совместительству – 49 тысяч 317 гривен;

зарплата по основному месту работы в АО "Международная юридическая компания" – 42 тысячи 570 гривен;

гонорары в "медийной группе европейского партнерства" – 1300 гривен;

доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав – 1000 гривен.

Кредиты, депозиты, наличные

Ермак имеет кредит в "Альфа-Банке" на 1 миллион 262 тысяч 500 гривен;

наличные на сумму 347 тысяч долларов, 50 тысяч евро;

на банковских счетах в "OTP банке" и "Кредобанке" – 26 тысяч 803 гривен и 609 гривен соответственно;

глава Офиса Президента занял третьим лицам 1 миллион 380 тысяч 660 гривен.

задолженность перед ним со стороны ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" по двум договорам составляет 3 миллиона 334 тысяч 218 гривен и 4,98 миллиона гривен.

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Ценные бумаги и корпоративные права

Ермак владеет 3 государственными ценными бумагами. Их номинальная стоимость – 1000 гривен.

А также является владельцем различных частей корпоративных прав в 9 компаниях. В частности:

100% – ООО "ЭР ПИ АЙ";

99% – в ООО "Гарнет Интернешнл Медиа групп";

по 50% – в ООО "Международная юридическая компания", "Международная фармацевтическая группа" и "Интерпромфинанс-Безопасность";

10% – в ЗАО "Интерпромфинанс-Украина".

60% – в адвокатском объединении "Международная юридическая компания";

33,33% – у ООО "АМА ВИЖН";

0,01% – у ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис".

Ермак является конечным владельцем всех этих компаний. А также бенефециаром Международной ассоциации "Украина-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования", ООО "М.Е.П." и ООО "Украинский-грузинская медийная компания".

Участие в организациях и объединениях

Кроме того, глава Офиса Президента является членом многих общественных организаций и объединений: Украинской киноакадемии, "Наша гордость", "Видчуй", "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии", "Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения" , "Международная ассоциация Украины-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования" и Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Что известно о назначении Андрея Ермака головой Офиса Президента

11 февраля президент Владимир Зеленский уволил председателя Офиса Президента Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.

Перед этим в СМИ появились слухи, что между Ермаком и Богданом возник конфликт. Спорили они якобы потому, что имеют очень разные характеры, взгляды на события в Украине и политику президента.

До назначения главой ОП Ермак был помощником главы государства. Он занимался всеми вопросами, связанными с международной политикой: участвовал в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки", встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани и возглавлял группу по освобождению украинцев из русского плена. Заметим, именно Ермак 7 сентября летал в Москву за 35 украинскими политзаключенными, чтобы забрать их на Родину.

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