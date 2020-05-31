Руководитель Офиса Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в 2019 году заработал 256 тысяч гривен. При этом он не имел собственного авто, его единственная квартира в залоге по кредиту, а его же фирма задолжала Ермаку более 8 миллионов гривен. Однако 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро Ермак на всякий случай держит наличными.

Какое имущество зад екларировал глава Офиса Президента

Квартира в Киеве площадью 107,8 квадратных метров. Ее стоимость – 3 миллиона 535 тысяч гривен на момент приобретения в 2005 году. Соответствующие сведения, как сообщает 24 канал , находящиеся на сайте НАПК .

Автомобиль Toyota Camry 2015 выпуска – только в пользовании , принадлежит он Андрею Ерошову.

Для сравнения Что писал Ермак в декларации, которую подавал в феврале 2020

Справедливости ради добавим, что 11 марта 2020 года Ермак таки приобрел автомобиль – Mercedes-Benz S350 2019 выпуска – за более чем 3 миллиона гривен . Соответствующие сведения он внес в НАПК уже 20 марта.

Из интересного:

Членов семьи Андрея Ермака в декларации не указано (руководитель ОП действительно женат и не имеет детей).

Не указано там и никаких ценных вещей – часов, книг картин или брендовой одежды.

Доходы и сбережения Ермака

В общем нынешний руководитель Офиса Президента в 2019 году получил 255 тысяч 859 гривен дохода – все от предпринимательской и юридической деятельности.

Андрей Ермак держит наличными 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро . Еще 26,8 тысячи гривен он имеет в "ОТП Банке" и 609 гривен – в "Кредобанке".

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Ермак – кредитор и должник

1 миллион 380 тысяч 660 гривен Андрей Ермак занял ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп". Эта компания принадлежит самому Ермаку на 99%. И эта же компания с 2016 года задолжала Ермаку всего более 8 миллионов гривен.

В 2006 году Ермак взял кредит в "Альфа-Банке" под залог квартиры на 4 миллиона 377 тысяч 186 гривен . С тех пор он вернул только часть средств, еще предстоит отдать более 3 миллионов гривен.