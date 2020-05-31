Миллионные кредиты, ноль авто и квартира в залоге: Андрей Ермак обнародовал декларацию за 2019
Руководитель Офиса Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в 2019 году заработал 256 тысяч гривен. При этом он не имел собственного авто, его единственная квартира в залоге по кредиту, а его же фирма задолжала Ермаку более 8 миллионов гривен. Однако 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро Ермак на всякий случай держит наличными.
Какое имущество задекларировал глава Офиса Президента
- Квартира в Киеве площадью 107,8 квадратных метров. Ее стоимость – 3 миллиона 535 тысяч гривен на момент приобретения в 2005 году. Соответствующие сведения, как сообщает 24 канал, находящиеся на сайте НАПК.
- Автомобиль Toyota Camry 2015 выпуска – только в пользовании, принадлежит он Андрею Ерошову.
Для сравнения Что писал Ермак в декларации, которую подавал в феврале 2020
Справедливости ради добавим, что 11 марта 2020 года Ермак таки приобрел автомобиль – Mercedes-Benz S350 2019 выпуска – за более чем 3 миллиона гривен. Соответствующие сведения он внес в НАПК уже 20 марта.
Из интересного:
- Членов семьи Андрея Ермака в декларации не указано (руководитель ОП действительно женат и не имеет детей).
- Не указано там и никаких ценных вещей – часов, книг картин или брендовой одежды.
Доходы и сбережения Ермака
- В общем нынешний руководитель Офиса Президента в 2019 году получил 255 тысяч 859 гривен дохода – все от предпринимательской и юридической деятельности.
- Андрей Ермак держит наличными 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро. Еще 26,8 тысячи гривен он имеет в "ОТП Банке" и 609 гривен – в "Кредобанке".
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Ермак – кредитор и должник
- 1 миллион 380 тысяч 660 гривен Андрей Ермак занял ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп". Эта компания принадлежит самому Ермаку на 99%. И эта же компания с 2016 года задолжала Ермаку всего более 8 миллионов гривен.
- В 2006 году Ермак взял кредит в "Альфа-Банке" под залог квартиры на 4 миллиона 377 тысяч 186 гривен. С тех пор он вернул только часть средств, еще предстоит отдать более 3 миллионов гривен.
Андрей Ермак, напомним, возглавил Офис Президента 11 февраля 2020 (заменив Андрея Богдана на этой должности). Ранее же Ермак был помощником президента Зеленского