"Большая стройка" завершает на Прикарпатье капремонт уникального путепровода 1967 года

В поселке Делятин на Ивано-Франковщине завершается капитальный ремонт построенного в 1967 году путепровода через железнодорожные пути и реку Любижня. Полукруглый путепровод является самым сложным искусственным сооружением на дорогах Ивано-Франковской области

Расположенный на км 254+302 трассы Н-09 Мукачево – Львов объект восстанавливают в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Работы начали 14 сентября 2021 года, а 10 декабря подрядная организация обеспечила проезд транспорта восстановленным путепроводом. Такая оперативность важна, ведь движение по этому участку трассы Н-09 Мукачево – Львов чрезвычайно оживленное",

– рассказали в Автодоре.

Проектом предусмотрен габарит путепровода 11,7 м в ширину, в частности обустройство проезжей части шириной 8,7 м и двух тротуаров по 1,5 м. Общая длина участка, на котором проводятся работы – 95 м.

На сооружении уже заменили перильное и барьерное ограждение, накладные железобетонные тротуары, сняли асфальтобетонное покрытие на проезжей части. Специалисты разбили железобетонный защитный слой на прогонном строении, а элементы третьего прогона усилили дополнительным армированием и двусторонними объемными каркасами.

Кроме этого, были смонтированы и забетонированы железобетонные открылки, установлены арматурные анкеры на конструкции прогонов, устроена монолитная железобетонная накладная плита, установлены переходные плиты на сочетаниях с подходами. На сооружении устроили выравнивающий слой крупнозернистого асфальтобетона, гидроизоляцию, систему водоотвода и тротуары.

Последний этап работ предусматривает устройство верхнего слоя модифицированного щебеночно-мастикового асфальтобетона, устройство конусов береговых опор моста, монтаж освещения и дорожных знаков, а также нанесение разметки.

Как ранее заявил заместитель главы ОП, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, за 2021 год программой Президента Владимира Зеленского были построены и восстановлены 250 мостов и путепроводов.