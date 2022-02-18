Розташований на км 254+302 траси Н-09 Мукачево – Львів об'єкт відновлюють в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Роботи розпочали 14 вересня 2021 року, а 10 грудня підрядна організація забезпечила проїзд транспорту відновленим шляхопроводом. Така оперативність важлива, адже рух цією ділянкою траси Н-09 Мукачево – Львів надзвичайно жвавий,

– розповіли в Автодорі.

Проєктом передбачено габарит шляхопроводу 11,7 м в ширину, зокрема, облаштування проїзної частини шириною 8,7 м та двох тротуарів по 1,5 м. Загальна довжина ділянки, на якій проводяться роботи, – 95 м.

На споруді вже замінили перильне та бар'єрне огородження, накладні залізобетонні тротуари, зняли асфальтобетонне покриття на проїзній частині. Фахівці здійснили розбивку залізобетонного захисного шару на прогоновій будові, а елементи третього прогону підсилили додатковим армуванням та двосторонніми об'ємними каркасами.

Крім цього, було змонтовано та забетоновано залізобетонні відкрилки, встановлено арматурні анкери на конструкції прогонів, влаштовано монолітну залізобетонну накладну плиту, встановлено перехідні плити на сполученнях з підходами. На споруді влаштували вирівнювальний шар крупнозернистого асфальтобетону, гідроізоляцію, систему водовідведення та тротуари.

Останній етап робіт передбачає влаштування верхнього шару модифікованого щебенево-мастикового асфальтобетону, влаштування конусів берегових опор мосту, монтаж освітлення і дорожніх знаків, а також нанесення розмітку.

Нагадаємо, як раніше заявив заступник голови ОП, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, за 2021 рік програмою Президента Володимира Зеленського було збудовано та відновлено 250 мостів та шляхопроводів.