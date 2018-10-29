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      Большая угроза для экономики: в Польше жалуются на уменьшение заробитчан с Украины

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      В Польше уменьшается количество работников из Украины
      В Польше уменьшается количество работников из Украины / Фото из открытых источников

      Количество заробитчан из Украины в Польше уменьшается из-за того, что украинцы все чаще уезжают на работу в другие страны ЕС.

      Как информирует авторитетное польское издание  Rzeczpospolita, на рынке труда Польши растет спрос на трудовых мигрантов из Украины, поскольку все больше украинцев едут работать в Словакию и Чехию.

      Смотрите также: Я – украинка: в Польше появилась неоднозначная реклама об украинских заробитчанах

      В Польше также обеспокоены возможностью Германии шире открыть свой рынок труда для граждан из стран, не входящих в состав ЕС, в частности из Украины. По подсчетам аналитиков, в таком случае из страны может уехать более 50% украинских заробитчан.

      Это большая угроза для польской экономики. Через 2-3 месяца недостаток кадров может вырасти с 165 тысяч до 0,5 миллиона человек,
      – отметил президент компании Personnel Service, которая занимается трудоустройством украинцев.

      Он констатирует, что соседние с Польшей восточноевропейские страны, такие как Словакия или Чехия, уже сейчас предлагают украинцам лучшие условия трудоустройства, таким образом переманивая их работать у себя.

      Ранее Евростат обнародовал статистику, согласно которой в прошлом году, именно украинцы получили больше всего разрешений на проживание на территории стран ЕС (свыше 660 тысяч) и почти 90% из них были изданы с целью трудоустройства.

      Теги: Новости Украины Заробитчане Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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