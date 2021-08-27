Спикер Дмитрий Разумков подписал законопроект еще 29 июля. С подписью президента документ вернули 27 августа.
Заметьте Вопрос – выдержат ли они, – Зеленский о судьбе монобольшинства
Что предлагает законопроект
- Перенести расчетную дату урегулирования задолженности на 1 июня 2021 года (с 1 июля 2016 года).
- Позволить украинским предприятиям реструктуризировать долг за распределение и транспортировку газа (со списанием начисленной пени).
- Верифицировать задолженность по разнице в тарифах на теплоэнергию, отопление, снабжение горячей воды и т. п, которая образовалась до или после 1 января 2016 года. Урегулировать это за счет госбюджета.
- Остановить производство и меры по принудительному взысканию задолженности. Говорится также о договорах с "Нафтогазом" и операторами газораспределительных сетей.
Законодательство в Украине: последние новости
- Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о формировании нового подразделения войск. Целью будущих защитников будет предотвращение вооруженного конфликта, а также отпор вооруженной агрессии в киберпространстве.
- Кроме того, Владимир Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым". Экономические отношения будут осуществляться с учетом ограничений из-за оккупации, в соответствии с требованиями международных партнеров.