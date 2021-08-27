Спікер Дмитро Разумков підписав законопроєкт ще 29 липня. З підписом президента документ повернули 27 серпня.
Зауважте Питання – чи вони витримають, – Зеленський про долю монобільшості
Що пропонує законопроєкт
- Перенести розрахункову дату врегулювання заборгованості на 1 червня 2021 року (з 1 липня 2016 року).
- Дозволити українським підприємствам реструктуризувати борг за розподіл та транспортування газу (зі списанням нарахованої пені).
- Верифікувати заборгованість з різниці в тарифах на теплоенергію, опалення, постачання гарячої води тощо, яка утворилась до або після 1 січня 2016 року. Врегулювати це коштом держбюджету.
- Зупинити провадження та заходи з примусового стягнення заборгованості. Мовиться також про договори з "Нафтогазом" та операторами газорозподільчих мереж.
Законодавство в Україні: останні новини
- Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про формування нового підрозділу військ. Мовиться про кібервійська України. Метою майбутніх захисників буде запобігання збройному конфлікту, а також – відсіч збройній агресії у кіберпросторі.
- Окрім того, Володимир Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим". Економічні відносини здійснюватимуться з урахуванням обмежень через окупацію, відповідно до вимог міжнародних партнерів.