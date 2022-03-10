Больше 1000 человек, из которых 100 детей, спасены из-под Романовского моста в Киевской области

Правоохранители рассказали, что из-под Романовского моста в Киевской области удалось спасти больше 1000 человек. Среди них – 100 детей.

В полиции рассказали, что 10 марта удалось спасти мирных жителей Ирпеня. Среди них – женщины, дети, люди с инвалидностью.

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Больше 1000 человек, из которых 100 детей, помогли спасти из-под Романовского моста полицейские Киевщины,

– говорится в сообщении.

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