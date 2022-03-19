Больше 200 тысяч украинцев бежали от войны в Германию

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины миллионы мирных жителей бегут от войны в разные страны мира. В частности, и в Германию.

Сейчас там зарегистрировали 207 742 украинских беженца. Об этом сообщило Федеральное министерство внутренних дел Германии.

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Впрочем, отмечается, что регистрируются только беженцы, которых обнаружила федеральная полиция, например, на австрийско-баварской границе, на вокзалах или в поездах.

Это потому, что, как правило, стационарного пограничного контроля на внутренних границах Евросоюза нет. К тому же, украинцам разрешено въезжать в страну без визы. Поэтому прибывших людей может быть гораздо больше.

Также не зафиксировано, сколько беженцев может ехать из Германии к друзьям или родственникам в другие страны.

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