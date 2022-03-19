"Больше, чем 24 на 7": мощное видео работы спасателей во время войны
Источник:ГСЧС Украины
Работники ГСЧС первыми приезжают на места обстрелов во время войны. Они разбирают завалы и спасают людей под вражеским огнем. Спасатели говорят: на страх у них нет времени.
Потрясающее видео работы украинских спасателей обнародовали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. В ГСЧС отметили, что работают не в режиме 24/7, а даже больше.
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Спасатели живым щитом закрывают людей
Мы – спасатели Украины. Без страха и колебаний живым щитом закрываем наших людей от тех, кто посягнул на свободу многомиллионной нации. Бережем покой. Сохраняем мир. Верим в победу,
– говорят сотрудники ГСЧС.
Спасатели не только ликвидируют пожары и разбирают завалы, доставляют людей в больницу. Им также приходится успокаивать их родных, помогать при эвакуации, обезвреживать многочисленные снаряды, которыми враг уничтожает украинскую землю.
Героическая работа украинских спасателей: смотрите видео