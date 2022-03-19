Приголомшливе відео роботи українських рятувальників оприлюднили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. У ДСНС зазначили, що працюють навіть не у режимі 24/7, а навіть більше.

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Рятувальники живим щитом закривають людей

Ми – рятувальники України. Без страху і вагань живим щитом закриваємо наших людей від тих, хто посягнув на свободу багатомільйонної нації. Бережемо спокій. Бережемо мир. Віримо у Перемогу,

– кажуть співробітники ДСНС.

Рятувальники не лише ліквідовують пожежі та розбирають завали, доправляють людей до лікарні. Їм також доводиться заспокоювати їх рідних, допомагати при евакуації, знешкоджувати численні снаряди, яким ворог нищить українську землю.

Героїчна робота українських рятувальників: дивіться відео