Больше, чем было 30 лет до этого, – Сытник о судьях, которых лишили свободы в 2021 году

Антикоррупционная прокуратура работает и набирает обороты, несмотря на отсутствие руководителя. Там выносят решение о лишении свободы многим недобросовестным судьям.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. По его словам, подобные приговоры выносят и руководителям крупных государственных предприятий и экс-представителям еще Генпрокуратуры.

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"Из важного, что произошло в 2021 году – Антикоррупционный суд набирает обороты в своей работе. Фактически каждую неделю он выносит приговор, связанный с реальным лишением свободы", – заверил Сытник.

Директор НАБУ подчеркнул, что приговоры не обходят судей.

Если говорить о судьях, то таких приговоров уже более 10. Это больше, чем было за 30 лет до этого,

– заметил Сытник.

Он также добавил, что дела, которые были на слуху, также двигаются вперед.

Проблемой является отсутствие антикоррупционного прокурора

По словам Сытника, конкурс на главу САП и дальше затягивается, что создает проблемы в работе.

Если бы был антикоррупционный прокурор – прогресс был бы гораздо лучшим,

– отметил директор НАБУ.

Он предположил, что такое затягивание – доказательство того, что антикоррупционная система наносит болезненные удары отдельным представителям политической элиты. Они поэтому могут пробовать провести конкурс так, чтобы поставить на должность нужного человека.

Тем не менее, Сытник выразил надежду, что конкурс состоится честно и в самые быстрые сроки.

Интервью с Сытником и Новиковым на 24 канале: смотрите видео

Конкурс в САП: коротко