В телефонном разговоре, перехваченном силовиками, сын рассказал, что ушел с передовой. Мол, он отказался выполнять поставленные задачи.

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Оккупант резко пересмотрел ценность своей жизни

Военный из Краснодарского края признается маме, что он устал сидеть и смотреть, как по ним лупят украинские бойцы. Потому он решил отказаться воевать. Поэтому в свою сторону услышал ряд угроз: и об уголовной ответственности, и о том, как он будет смотреть в глаза родным и будущим детям.

На что оккупант ответил, что не хочет быть "фаршем". Мать его всячески пытается поддержать.

Да мне п***й. Главное, чтобы ты был жив. Я буду прекрасно смотреть в глаза. Мне нужен живой сын,

– отвечает она.

Так, говорит захватчик, из 150 человек 130 уже отказались идти в новое наступление. А все потому, что никто не хочет повторить судьбу "смертного полка", потому так и называется, потому что почти никто не выжил.

Слушайте разговор оккупанта с мамой:

Поскольку полковнику не удалось убедить военных идти на войну, то принялись за тяжелую артиллерию. К ним привезли священника. Но и его увещевания не подействовали.

Командование не слишком рискует резко реагировать на саботаж. А все потому, что каждый российский военный хоть как-то, но вооружен. Мол, боятся что-нибудь не так сказать, чтобы пулю в ногу не получить.

Мы, в принципе, не слишком против, если они друг друга там перестреляют. Или хотя бы перессорятся, чтобы нашим бойцам было легче их обезвреживать.