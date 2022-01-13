Соответствующие изменения анонсировал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Это произошло 13 января.

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В Дии больше не нужно крутить головой: теперь надо моргнуть

Запускаем обновленную "Дия. Подпись" – теперь не нужно крутить головой, а просто один раз моргнуть. И все – вы подтвердили личность и подписали документ,

– рассказал Федоров.

Глава министерства рассказал, что "Дия. Подпись" украинцы использовали, когда генерировали COVID-сертификат в Дии. Однако с ее помощью можно подписать любые PDF-документы: контракт, заявление на отпуск, договор аренды. Михаил Федоров объяснил, что не нужно ходить в госорганы, чтобы подписать этот документ. Для использования услуг требуется ID-карта или биометрия в Дии.

Кстати, Федоров объяснил, что это самая защищенная цифровая подпись в смартфоне.

Михаил Федоров рассказал, как будет действовать новая "Дия. Подпись": смотрите видео

Коротко о последних нововведениях Дии

В январе стало известно, что в приложении "Дия" можно будет сгенерировать сертификат о введении бустерной дозы вакцины против коронавируса. Он будет действовать 270 дней.

С 4 января 2022 года в Дии запустили функцию push-сообщения о кредитах или проверку кредитной истории. Министр цифровой трансформации отметил, что новая услуга уже работает по умолчанию, а приложение обновлять не нужно.

С конца декабря 2021 года электронный студенческий билет в приложении "Дия" приравняли к пластиковому. В МОН сообщили, что уже сотни студентов пользуются е-студенческими.

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