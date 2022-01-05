Сейчас есть 60 стран, которые признали украинские сертификаты вакцинации. При пересечении границы с этими странами можно использовать COVID-сертификат из приложения "Дия".
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Минздрав планирует расширение списка стран
Министерство здравоохранения сообщило, что отечественный COVID-документ признали такие страны, как:
- Черногория;
- Тайвань;
- Уругвай;
- Таиланд;
- Ливан;
- Тунис.
В 2022 году запланировано дополнять состав стран. Речь идет о расширении состава цифровой сети еще на 20 стран. Таким образом должно быть более 80 стран-участниц, где признают украинские COVID-сертификаты.
Сертификаты вакцинации: последние новости
- В Мінцифре активно готовятся к 3 дозе вакцины против COVID-19. В ведомстве работают над тем, чтобы она оперативно появилась в приложении "Дия".
- Бустерная доза вакцины против коронавируса будет продлевать срок действия COVID-сертификата в Дии. Но пока неизвестно, на какой именно срок и как это будут показывать в приложении.
- Украина вслед за странами ЕС может сократить срок действия COVID-сертификата. Украинский МИД уже имел совещание с европейскими специалистами. Решение примут после 10 января.
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