Сейчас есть 60 стран, которые признали украинские сертификаты вакцинации. При пересечении границы с этими странами можно использовать COVID-сертификат из приложения "Дия".

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Минздрав планирует расширение списка стран

Министерство здравоохранения сообщило, что отечественный COVID-документ признали такие страны, как:

Черногория;

Тайвань;

Уругвай;

Таиланд;

Ливан;

Тунис.

В 2022 году запланировано дополнять состав стран. Речь идет о расширении состава цифровой сети еще на 20 стран. Таким образом должно быть более 80 стран-участниц, где признают украинские COVID-сертификаты.

Заметьте! Украина планирует присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, которая охватывает весь мир. Для вакцинированных украинцев это будет означать свободные и удобные путешествия без ПЦР-тестов и самоизоляции.

Сертификаты вакцинации: последние новости

В Мінцифре активно готовятся к 3 дозе вакцины против COVID-19. В ведомстве работают над тем, чтобы она оперативно появилась в приложении "Дия".

Бустерная доза вакцины против коронавируса будет продлевать срок действия COVID-сертификата в Дии. Но пока неизвестно, на какой именно срок и как это будут показывать в приложении.

Украина вслед за странами ЕС может сократить срок действия COVID-сертификата. Украинский МИД уже имел совещание с европейскими специалистами. Решение примут после 10 января.

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