Наразі є 60 країн, які визнали українські сертифікати вакцинації. Під час перетину кордону з цими країнами можна використовувати COVID-сертифікат із застосунку "Дія".
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МОЗ планує розширення списку країн
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що вітчизняний COVID-документ тепер визнали такі країни, як:
- Чорногорія;
- Тайвань;
- Уругвай;
- Таїланд;
- Ліван;
- Туніс.
У 2022 році заплановано доповнювати склад країн. Мовиться про розширення складу цифрової мережі ще на 20 країн. У такий спосіб має бути понад 80 країн-учасниць, де визнають українські COVID-сертифікати.
Сертифікати вакцинації: останні новини
- У Мінцифрі активно готуються до 3 дози вакцини проти COVID-19. У відомстві працюють над тим, щоб вона оперативно з'явилась у застосунку "Дія".
- Бустерна доза вакцини проти коронавірусу продовжуватиме термін дії COVID-сертифіката в Дії. Але поки невідомо, на який саме термін і як це показуватимуть у застосунку.
- Україна слідом за країнами ЄС може скоротити термін дії COVID-сертифікату. Українське МЗС уже мало нараду з європейськими фахівцями. Рішення ухвалять після 10 січня.
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