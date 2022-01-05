Наразі є 60 країн, які визнали українські сертифікати вакцинації. Під час перетину кордону з цими країнами можна використовувати COVID-сертифікат із застосунку "Дія".

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МОЗ планує розширення списку країн

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що вітчизняний COVID-документ тепер визнали такі країни, як:

Чорногорія;

Тайвань;

Уругвай;

Таїланд;

Ліван;

Туніс.

У 2022 році заплановано доповнювати склад країн. Мовиться про розширення складу цифрової мережі ще на 20 країн. У такий спосіб має бути понад 80 країн-учасниць, де визнають українські COVID-сертифікати.

Зауважте! Україна планує приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів, що охоплює увесь світ. Для вакцинованих українців це означатиме вільні та зручні подорожі без ПЛР-тестів та самоізоляції.

Сертифікати вакцинації: останні новини

У Мінцифрі активно готуються до 3 дози вакцини проти COVID-19. У відомстві працюють над тим, щоб вона оперативно з'явилась у застосунку "Дія".

Бустерна доза вакцини проти коронавірусу продовжуватиме термін дії COVID-сертифіката в Дії. Але поки невідомо, на який саме термін і як це показуватимуть у застосунку.

Україна слідом за країнами ЄС може скоротити термін дії COVID-сертифікату. Українське МЗС уже мало нараду з європейськими фахівцями. Рішення ухвалять після 10 січня.

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