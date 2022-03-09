Больше никаких расчетов с iPhone: в России отключили Apple Pay
9 марта 2022 , 23:31Читати новину українською
Источник:телеграм-канал FEDOROV
Теперь услуга Apple Pay больше недоступна в России. Владельцы iPhone уже не смогут рассчитаться с помощью своих смартфонов.
Об этом сообщил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины. Соответствующее сообщение появилось в его телеграм-канале вечером 9 марта.
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Что этому предшествовало
- Компания Apple одной из первых покинула рынок государства-агрессора. Там не ввозят свою технику на территорию России и не оказывают в стране никаких услуг.
- Более того, Apple даже запретила россиянам просмотр своих презентаций. Все это – реакция на незаконное полномасштабное вторжение в Украину.
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