Больше никаких расчетов с iPhone: в России отключили Apple Pay

9 марта 2022 , 23:31
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Источник:

телеграм-канал FEDOROV

Теперь услуга Apple Pay больше недоступна в России. Владельцы iPhone уже не смогут рассчитаться с помощью своих смартфонов.

Об этом сообщил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины. Соответствующее сообщение появилось в его телеграм-канале вечером 9 марта.

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Что этому предшествовало

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Автор: Ірина Буртик