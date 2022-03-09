Про це повідомив Михайло Федеров, міністр цифрової трансформації України. Відповідний допис з'явився у його телеграм-каналі ввечері 9 березня.

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Що цьому передувало

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