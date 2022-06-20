Больше обещают, чем дают: кто и как помогает Украине в войне с Россией
Источник:фейсбук Татьяны Остриковой
Как нам помогают другие страны по состоянию на июнь: декларируемые объемы помощи Украине от стран-союзников существенно увеличились в мае и начале июня.
Но одновременно есть большая разница между заявленной и фактически предоставленной помощью – как военной, так и финансовой. Пока что страны-союзники обещают больше, чем фактически предоставляют!
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Военная помощь
Это выводы немецких исследователей из Института мировой экономики города Киль по состоянию на 7 июня 2022 года. Они сделали дата-базу военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине в разрезе стран!
- США в абсолютном выражении помогли нам в 10 раз больше, чем Германия. Так же как Польша и Великобритания: страны поставили больше Германии. Если взглянуть на поддержку в зависимости от размера экономики, то Балтийские страны и Польша продолжают оказывать гораздо больше, чем крупные европейские экономики как Германия, Италия, Франция.
Касательно военной помощи цифры выглядят так:
Обещания западные страны дали на 10,6 миллиарда евро, фактически же выделили на 7,3 миллиарда евро. Из них:
- США обещают 4,1 миллиарда евро, предоставили 2,0 миллиарда;
- Польша пообещала 1,7 миллиарда евро, предоставила 1,7 миллиарда евро;
- Великобритания пообещала 1,1 миллиарда, предоставила 1 миллиард;
- Германия пообещала 542 миллиона евро, предоставила 192 миллиона евро.
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Финансовая помощь
А вот с финансовой помощью ситуация хуже. Нам нужно покрывать дефицит бюджета, и средства нужны каждый месяц, чтобы не было коллапса. И здесь выходит, что обещаний предоставить средства в поддержку бюджета нам дали на более 30 миллиардов евро, а перечислили около 6 миллиардов евро с начала войны.
Обещания по странам выглядят примерно так:
- Структуры ЕС пообещали 12,2 миллиарда, фактически предоставлено 2 миллиарда.
- США пообещали 8,5 миллиарда, предоставили 0,9 миллиарда.
- Канада пообещала 1,3 миллиарда, предоставила 0,4 миллиарда.
- Германия пообещала 1,3 миллиарда, предоставила 0,3 миллиарда.
- Франция пообещала 0,6 миллиарда, предоставила 0,3 миллиарда.
Украине нужно больше финансов и военной помощи. Хотя, безусловно, обещанные, но пока не предоставленные объемы пособия, вероятно, будут предоставлены в будущем! Поскольку у нас есть надежные союзники.
Ибо за 3,5 месяца войны наша страна получила 11,7 миллиарда евро прямой финансовой и военной помощи. А это почти 20% довоенного ВВП Украины за 3,5 месяца.
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